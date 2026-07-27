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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

«Очень важный разговор» Путина

16:01 1332

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина в ближайшее время состоится «очень важный разговор», передают российские СМИ.

Песков уточнил, что собеседником российского лидера будет не президент США Дональд Трамп: «Сегодняшний телефонный разговор Путина будет не с Трампом, но тоже очень важный».

Ранее Песков анонсировал, что в понедельник, 27 июля, Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Отмечается, что разговор запланирован на вторую половину дня.

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