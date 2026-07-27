Нападение с ножом в Париже: трое ранены

Три женщины получили ранения в результате нападения в понедельник в районе Porte de Clichy, на северо‑западе Парижа. По данным префектуры полиции, на которую ссылается AFP, мужчина, вооруженный двумя видами холодного оружия, атаковал прохожих в зоне интенсивного пешеходного движения.

Все три пострадавшие взяты под медицинское наблюдение и доставлены в больницу. Уточняется, что среди раненых — беременная женщина, госпитализированная в состоянии крайней тяжести; состояние двух других жертв оценивается как менее критическое.

Задержание подозреваемого стало возможным благодаря вмешательству полицейского, который в момент нападения находился вне службы. Он заметил вооруженного мужчину, вызвал подкрепление и проследил за ним до прибытия наряда. Подозреваемый был обезврежен без применения огнестрельного оружия.

Телеканал Euronews пишет, что речь идет о 31‑летнем французе, который, согласно предварительным сведениям, мог находиться в состоянии психического расстройства. Его мотивы пока не установлены. Парижская прокуратура начала расследование. Национальная антитеррористическая прокуратура сообщила, что «наблюдает за развитием процедуры», не исключая ни одну из возможных версий.