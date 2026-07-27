Путин: Россия достигнет поставленных целей

«Россия достигнет целей, поставленных в специальной военной операции. Участников операции поддерживают весь российский народ и все общество», — подчеркнул Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва заявил, что Россия выполнит задачи «специальной военной операции». Об этом сообщают российские СМИ.

«Мы достигнем своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», — сказал он.

Президент России заявил, что его страна сейчас действует в период формирования нового мирового порядка и что сегодня судьба России находится под угрозой.

По словам Путина, число санкций, введенных Западом против России, достигло рекордного уровня, однако эти ограничения не только неэффективны, но и наносят ущерб самим странам, выступившим их инициаторами.

Президент России добавил, что его страна способна ответить на все предпринимаемые против нее враждебные действия.

«Мы достигнем своих целей и вместе сделаем все для победы, для России».

Отдельно он затронул тему будущего федерального бюджета на 2027–2029 годы. По его словам, приоритетами при подготовке документа станут укрепление обороны страны, решение социальных задач, а также поддержка ключевых отраслей экономики и рынка труда.

Путин подчеркнул, что, несмотря на внешние ограничения, Россия достигает необходимого результата и стремится к технологическому лидерству, добавив: «Здесь у нас есть чем гордиться — динамика хорошая».