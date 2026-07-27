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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Мать с тремя детьми тонула в Каспии

Ульвия Худиева
16:20 1686

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в поселке Говсан Сураханского района Баку, на неконтролируемом участке моря, расположенном примерно в одном километре от ближайшего спасательного поста, тонут четыре человека.

«В связи с поступившим сообщением к месту происшествия незамедлительно были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС. В результате проведенной операции были спасены: Алия Айсель Бекир гызы (1985 года рождения); Эльмира Рауф гызы Рустамова (2009 года рождения); Нурай Рауф гызы Рустамова (2019 года рождения). Водолазы извлекли из воды тело Айлин Рауф гызы Рустамовой (2013 года рождения)», - говорится в сообщении МЧС.

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