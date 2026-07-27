В Киеве судят организатора смертельной выставки оружия

В понедельник, 27 июля, суд в Киеве избрал меру пресечения руководителю ассоциации «Армада» Василию Гончаруку — организатору выставки вооружений в Киевской области, где в результате ракетного удара РФ, нанесенного 24 июля, погибли 11 человек.
«Радио Свобода» пишет, что Гончарука будут содержать под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога.
Во время судебного заседания Гончарук заявил, что «полностью осознает свою ответственность», и заверил, что сотрудничает со следствием.
Руководителю «Армады» инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины); ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший в результате баллистического удара РФ по Бучанскому району Киевской области 24 июля, число жертв возросло до 11.
Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М / С-400, одну из которых удалось перехватить силам ПВО.