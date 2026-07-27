В Киеве судят организатора смертельной выставки оружия

В понедельник, 27 июля, суд в Киеве избрал меру пресечения руководителю ассоциации «Армада» Василию Гончаруку — организатору выставки вооружений в Киевской области, где в результате ракетного удара РФ, нанесенного 24 июля, погибли 11 человек.

«Радио Свобода» пишет, что Гончарука будут содержать под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога.