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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

На Саудовскую Аравию летели беспилотники: цель – нефтяные объекты

новость дополнена
16:34 547

В Саудовской Аравии атакам беспилотников подверглись нефтяные объекты в Восточной провинции и столичном регионе Эр-Рияд, сообщают ближневосточные СМИ.

По заявлениям саудовских властей, атаковавшие объекты дроны были запущены с территории Ирака. В регионе усилены меры безопасности, на местах происшествий работают экстренные службы. Подробности о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняются.

В то же время Минобороны королевства сообщает, что силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько беспилотников, запущенных с территории Ирака в сторону нефтяных объектов королевства. В официальном заявлении Минобороны говорится, что дроны были запущены вооруженными группировками, «ориентированными на Иран». Эр-Рияд утверждает, что все аппараты были уничтожены силами ПВО до того, как смогли нанести ущерб.

В Эр-Рияде заявили, что Саудовская Аравия оставляет за собой право на ответные меры в отношении Ирака.

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