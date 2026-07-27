Тегеран записал AzTV во враги, Баку забанил «Сахар» и «Мехр»

Включение Министерством разведки Ирана ряда зарубежных субъектов медиа, в том числе азербайджанского государственного телеканала AzTV, в список «враждебных медиаструктур» и угрозы уголовной ответственностью лицам, сотрудничающим с этими структурами, вызывает удивление. Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа (MEDİA).

Отмечается, что Азербайджан, оставаясь приверженным защите профессиональной деятельности журналистов, также обеспечивает применение принципа взаимности: «Так, согласно статье 11.4 закона «О медиа», в случае введения другими государствами особых ограничений на осуществление профессиональной деятельности журналистов, включенных в медиареестр, аналогичные ограничения могут быть введены в Азербайджане в отношении журналистов государства, применившего данные ограничения».

MEDİA заявляет, что с учетом требований соответствующей статьи и принципа взаимности деятельность субъектов медиа, действующих вопреки национальным интересам Азербайджана, ведущих пропаганду против суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности и национальной безопасности страны, — телеканала «Сахар» и информационного агентства «Мехр», а также представителей этих субъектов на территории Азербайджана считается незаконной.

«Призываем все субъекты медиа и журналистов, действующих в Азербайджане, воздерживаться от сотрудничества с вышеназванными структурами медиа, действующими против национальных интересов нашей страны, и их представителями. Еще раз подчеркиваем, что международное сотрудничество в сфере медиа должно осуществляться исключительно на основе взаимного уважения и профессиональной независимости журналистов», — говорится в сообщении.