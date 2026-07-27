Киев отвечает Тегерану: «Иран не имеет права притворяться жертвой»

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на угрозы Ирана после заявлений об атаке на иранское судно. В Киеве отметили, что «именно Тегеран — соучастник российской агрессии и не может называть себя жертвой». Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига написал на своей странице в X.

«Иран не имеет права притворяться жертвой, не говоря уже о том, чтобы оправдывать свои угрозы абсурдными ссылками на Устав ООН», – заявил Сибига.

Он также отметил, что своими заявлениями Тегеран пытается отвлечь внимание международного сообщества от «российского террора» против гражданского судоходства в Черном море, представляющего угрозу мировой продовольственной безопасности.

По словам министра, эти попытки останутся без успеха. Сибига подчеркнул, что атаки России на свободу мореходства станут одной из главных тем срочного заседания Совета Безопасности ООН, и Украина ожидает решительной реакции международного сообщества.

Напомним, на прошлой неделе Тегеран обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море.

Глава комиссии по вопросам нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизе пригрозил Украине, заявив, что Тегеран «не оставляет без ответа любые действия» против себя. По его словам, «Украина тоже в скором времени может понять», что действия против Ирана имеют последствия.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже является участником войны, поскольку с первых лет полномасштабного вторжения поставляет России ударные дроны «Шахед», технологии их производства и другое вооружение.