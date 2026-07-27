Обманывала, угрожала, заставляла…

В период с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года обвиняемая обманом, под различными предлогами, вывезла в Турцию нескольких женщин и вовлекла их в торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Из показаний потерпевших установлено, что Дашдамирзаде воспользовалась их тяжелым материальным положением, пообещав трудоустройство в турецком городе Денизли. После приезда женщин в Турцию у них отбирали мобильные телефоны и паспорта, угрожали опозорить их перед семьями, оказывали психологическое давление.

Потерпевшие заявили, что Дашдамирзаде различными способами подчиняла их себе, оказывала психологическое воздействие, использовала в целях сексуальной эксплуатации. После обращения жертв в правоохранительные органы в отношении сутенерши было возбуждено уголовное дело. Ей предъявлены обвинения по статьям 144‑1.2.1 (торговля людьми), 144‑1.2.2 (совершение повторно), 144‑1.2.4‑1 (совершение преступления путем незаконного пересечения государственной границы Азербайджана жертвой торговли людьми), 144‑1.2.5 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом) и 144‑3.4 (изъятие, хранение, сокрытие, повреждение или уничтожение удостоверения личности, паспорта или иных документов, подтверждающих личность, либо документов для пересечения границы с целью торговли людьми) УК Азербайджана. В качестве меры пресечения ей была избрана подписка о невыезде.

По делу потерпевшими признаны пять человек. Севиндж Дашдамирзаде (Курт) не признала себя виновной. В показаниях она заявила, что не отбирала ни у кого паспорта, никого не удерживала у себя дома и что обстоятельства, изложенные потерпевшими, не соответствуют действительности: «Не знаю, почему на меня подали жалобу. Я не была связана ни с одним из этих людей. Я не подвергала их сексуальной эксплуатации. Прошу суд оправдать меня».

Суд пришел к выводу, что показания Дашдамирзаде опровергаются свидетельскими показаниями потерпевших, протоколами очных ставок, экспертными заключениями и другими доказательствами. «Севиндж сказала, что в Турции есть хорошая работа с хорошей зарплатой. Утверждала, что я буду работать в текстильной сфере. Отправила мне деньги на получение загранпаспорта. Встретила меня в Измире, привела к себе домой. Попросила паспорт, сказав, что он нужен для получения вида на жительство. Я отдала. А потом сказала, что мне надо встречаться с мужчинами за деньги. Кроме Севиндж, я там никого не знала, никуда не могла пойти. Это был мой первый приезд в Турцию. Севиндж в течение дня заставляла меня встречаться с 15–20 мужчинами. Когда я отказывалась, избивала меня, оскорбляла. Я ее боялась. Там было много азербайджанских и узбекских девушек, их тоже заставляли заниматься проституцией. По возвращении в Баку она неоднократно угрожала мне: требовала вернуться, говорила, что у нее есть мои интимные видео, и отправит их моей больной матери», - рассказывает одна из потерпевших.

В итоге потерпевшая нашла свой паспорт и сбежала в Стамбул, откуда при помощи другой азербайджанки вернулась на родину: «У меня не было денег на дорогу, эта женщина помогла мне». Другие потерпевшие дали аналогичные показания.

Решением суда Севиндж Дашдамирзаде (Курт) приговорена к 8 годам 3 месяцам лишения свободы. Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена, она была арестована в зале суда.