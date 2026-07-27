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Вашингтон обкатал ИИ на Иране. Пекин обкатает на Тайване?

наш обзор
Риад Гамидов, автор haqqin.az
17:25 269

Мы живем, без преувеличения, в историческое время, аналогичное промышленной революции. Стремительное развитие одного из главнейших достижений человечества в лице искусственного интеллекта несет в себе как множество положительных аспектов, так и немало отрицательных и спорных.

Пожалуй, одним из самых спорных процессов является активное внедрение ИИ в армию и его использование в боевых действиях. Сегодня рассмотрим то, как ИИ внедряется и используется вооруженными силами США и Китая.

Главными центрами развития искусственного интеллекта сейчас выступают Китай и Соединенные Штаты Америки. История развития ИИ в американской военной сфере началась еще в 2017 году, а именно в проекте Maven для компьютерного анализа видео с беспилотников. В последующие годы был создан Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC). После того как Google перестал быть главным партнером Пентагона в развитии ИИ, место мегакорпорации занял Palantir. Американские военные явно больше не рассматривают искусственный интеллект как вспомогательную технологию, определяя ИИ как ключевой военно-стратегический элемент, влияющий на скорость принимаемых решений, составление банка целей, эффективность разведки, автоматизацию боевых систем и т.д. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы превратить себя в бесспорного мирового лидера в ИИ как в гражданской, так и военной сферах, к чему он всеми силами стремится, активно инвестируя в отрасль.

История развития ИИ в американской военной сфере началась еще в 2017 году, а именно в проекте Maven для компьютерного анализа видео с беспилотников

Одним из важнейших партнеров Пентагона в развитии искусственного интеллекта выступает компания Palantir, которая представила свою ИИ-модель Maven Smart System (MSS), являющуюся сегодня полноценной и хорошо функционирующей боевой системой. MSS умеет агрегировать различные данные со спутников, радаров, БПЛА и других инструментов, объединяя их в единую базу. Также данная модель способна автоматически распознавать технику, живую силу и прочие объекты противника с помощью алгоритмов компьютерного зрения, предлагать военному командованию наиболее оптимальные варианты логистики, нанесения ударов по вражеским целям и распределения ресурсов.

Развитие искусственного интеллекта рассматривается американцами не просто как технологическая программа, а как шанс выиграть для себя долгосрочное стратегическое преимущество. В Вашингтоне уже неоднократно заявляли, что лидерство в сфере ИИ будет определять военное превосходство государств в XXI веке не меньше, чем в прошлом столетии его определяли ядерное оружие, авиация и высокоточные вооружения. Именно поэтому Пентагон продолжает наращивать сотрудничество с ведущими технологическими компаниями, ускоряя внедрение алгоритмов ИИ практически во все сферы управления вооруженными силами.

Впрочем, практическое применение американцами искусственного интеллекта на настоящем поле боя уже произошло в рамках операции «Эпическая ярость» против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года. Эта военная операция ознаменовалась масштабным применением ИИ-платформ, включая участие в принятии решений Palantir и моделей Claude от Anthropic, для анализа разведданных и выбора целей. По данным американских СМИ, использование системы Maven и автоматизированных алгоритмов обеспечило высокую плотность ударов в первые сутки, но при этом были выявлены риски сбоев в точности наведения. Так, в первый день войны США нанесли удар по начальной школе «Шаджаре Тайебе» в иранском городе Минаб. Объект находился в старых базах данных как часть базы КСИР, хотя еще 10 лет назад был передан гражданским. Военная ИИ-система Maven генерировала множество рекомендованных для поражения целей в час, из-за чего люди-операторы физически не успевали верифицировать такой гигантский массив данных и одобряли цели, не думая о том, что может произойти какая-то ошибка. То есть ИИ не сошел резко с ума, он просто обработал загруженную в него архивную информацию. Высокая скорость работы моделей создала у командования ложное чувство безошибочности, из-за чего была халатно проигнорирована ручная проверка. И в данном случае дело не в самом ИИ, на который было бы удобно все свалить, а в провале аналитиков и самого командования, которые утвердили цель без дополнительной проверки.

Гонка между Вашингтоном и Китаем за господство в сфере искусственного интеллекта только набирает обороты. Теперь, в войне XXI века, ИИ будет стоять на одном уровне с генералами

Что же касается Китая, то тут все не менее интересно. Пекин также рассматривает искусственный интеллект как главный фактор для достижения паритета и превосходства над Соединенными Штатами в будущем. К инновационным разработкам привлекаются ведущие университеты и частные IT-компании Китая, в них вливаются огромные инвестиции. Еще в 2017 году Государственный совет Китайской Народной Республики опубликовал стратегический «План развития искусственного интеллекта нового поколения», поставив цель сделать КНР главным мировым центром инноваций в сфере ИИ к 2030 году. Китайцы активно развивают свои технологии, стараясь опираться на собственное производство, чтобы не столкнуться с иностранными ограничениями. Во второй половине десятых Народно-освободительная армия Китая начала активно развивать концепцию перехода от информатизированных войн к так называемым «интеллектуализированным войнам», в которых искусственный интеллект стал рассматриваться как один из ключевых факторов для достижения военного превосходства.

Одной из ключевых особенностей развития ИИ у китайцев стала концепция военно-гражданской интеграции, которая предполагает тесное взаимодействие государства, армии и ведущих технологических гигантов страны. В рамках этой модели гражданские разработки в области искусственного интеллекта могут быть использованы также и для решения военных задач. Это позволяет китайцам быстрее внедрять новые технологии в вооруженные силы. Уже сейчас китайские военные довольно активно внедряют искусственный интеллект в системы разведки, обработки спутниковых снимков, радиоэлектронной борьбы, киберопераций, беспилотников. Много внимания они уделяют технологиям роевого взаимодействия дронов, при котором десятки или даже сотни БПЛА смогут обмениваться информацией, самостоятельно распределять цели и выполнять задачи как одна цельная и единая система. С помощью ИИ также моделируют боевые действия.

Ежегодные доклады Министерства войны США по военной мощи Китая также фиксируют, что КНР делает активную ставку на автономию беспилотных систем и алгоритмы ИИ для опережения противника в скорости принятия решений. Согласно данным различных СМИ, многие оборонные корпорации Китая внедряют в вооруженные силы языковые модели ИИ, включая многим известную нейросеть DeepSeek.

Конечно, хоть ИИ в КНР быстро развивается, Пекин пока не обладает сопоставимым с Вашингтоном опытом масштабного боевого применения искусственного интеллекта в условиях современной войны. Вместо этого Китай активно проводит испытания новых систем, частые и масштабные военные учения и моделирование высокоинтенсивных конфликтов, рассматривая возможное противостояние вокруг Тайваня как один из ключевых сценариев проверки своих разработок. США также активно делятся своими наработками в сфере ИИ с союзниками, включая Украину и Израиль, что позволяет Вашингтону обкатывать свои разработки в реальной войне. Это тоже дает преимущество американцам. В отличие от Китая, который делает ставку на массовую интеграцию ИИ и военно-гражданский синтез в этой сфере, США отдают предпочтение технологическому доминированию и качеству моделей.

В общем, гонка между Вашингтоном и Китаем за господство в сфере искусственного интеллекта только набирает обороты. Теперь, в войне XXI века, ИИ будет стоять на одном уровне с генералами. Наряду со всеми преимуществами нейросетей, критически важно то, чтобы человек не переставал принимать активное участие во всех процессах и решениях. В противном случае это может быть чревато серьезными последствиями, особенно для гражданских лиц (вспомним ту же школу в Иране). Внедрение таких технологий сделает ведение военных действий не только быстрее, но и опаснее, что, будем надеяться, будут принимать во внимание все страны и не вычеркивать решающую роль человека.

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