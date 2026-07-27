Вашингтон обкатал ИИ на Иране. Пекин обкатает на Тайване?

Мы живем, без преувеличения, в историческое время, аналогичное промышленной революции. Стремительное развитие одного из главнейших достижений человечества в лице искусственного интеллекта несет в себе как множество положительных аспектов, так и немало отрицательных и спорных. Пожалуй, одним из самых спорных процессов является активное внедрение ИИ в армию и его использование в боевых действиях. Сегодня рассмотрим то, как ИИ внедряется и используется вооруженными силами США и Китая. Главными центрами развития искусственного интеллекта сейчас выступают Китай и Соединенные Штаты Америки. История развития ИИ в американской военной сфере началась еще в 2017 году, а именно в проекте Maven для компьютерного анализа видео с беспилотников. В последующие годы был создан Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC). После того как Google перестал быть главным партнером Пентагона в развитии ИИ, место мегакорпорации занял Palantir. Американские военные явно больше не рассматривают искусственный интеллект как вспомогательную технологию, определяя ИИ как ключевой военно-стратегический элемент, влияющий на скорость принимаемых решений, составление банка целей, эффективность разведки, автоматизацию боевых систем и т.д. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы превратить себя в бесспорного мирового лидера в ИИ как в гражданской, так и военной сферах, к чему он всеми силами стремится, активно инвестируя в отрасль.

Одним из важнейших партнеров Пентагона в развитии искусственного интеллекта выступает компания Palantir, которая представила свою ИИ-модель Maven Smart System (MSS), являющуюся сегодня полноценной и хорошо функционирующей боевой системой. MSS умеет агрегировать различные данные со спутников, радаров, БПЛА и других инструментов, объединяя их в единую базу. Также данная модель способна автоматически распознавать технику, живую силу и прочие объекты противника с помощью алгоритмов компьютерного зрения, предлагать военному командованию наиболее оптимальные варианты логистики, нанесения ударов по вражеским целям и распределения ресурсов. Развитие искусственного интеллекта рассматривается американцами не просто как технологическая программа, а как шанс выиграть для себя долгосрочное стратегическое преимущество. В Вашингтоне уже неоднократно заявляли, что лидерство в сфере ИИ будет определять военное превосходство государств в XXI веке не меньше, чем в прошлом столетии его определяли ядерное оружие, авиация и высокоточные вооружения. Именно поэтому Пентагон продолжает наращивать сотрудничество с ведущими технологическими компаниями, ускоряя внедрение алгоритмов ИИ практически во все сферы управления вооруженными силами. Впрочем, практическое применение американцами искусственного интеллекта на настоящем поле боя уже произошло в рамках операции «Эпическая ярость» против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года. Эта военная операция ознаменовалась масштабным применением ИИ-платформ, включая участие в принятии решений Palantir и моделей Claude от Anthropic, для анализа разведданных и выбора целей. По данным американских СМИ, использование системы Maven и автоматизированных алгоритмов обеспечило высокую плотность ударов в первые сутки, но при этом были выявлены риски сбоев в точности наведения. Так, в первый день войны США нанесли удар по начальной школе «Шаджаре Тайебе» в иранском городе Минаб. Объект находился в старых базах данных как часть базы КСИР, хотя еще 10 лет назад был передан гражданским. Военная ИИ-система Maven генерировала множество рекомендованных для поражения целей в час, из-за чего люди-операторы физически не успевали верифицировать такой гигантский массив данных и одобряли цели, не думая о том, что может произойти какая-то ошибка. То есть ИИ не сошел резко с ума, он просто обработал загруженную в него архивную информацию. Высокая скорость работы моделей создала у командования ложное чувство безошибочности, из-за чего была халатно проигнорирована ручная проверка. И в данном случае дело не в самом ИИ, на который было бы удобно все свалить, а в провале аналитиков и самого командования, которые утвердили цель без дополнительной проверки.