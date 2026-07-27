Румыния высылает российского дипломата

Румыния высылает дипломата РФ после того, как румынские ВВС в течение трех дней сбили в национальном воздушном пространстве три беспилотных летательных аппарата, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство.

В нем утверждается, что посол РФ Владимир Липаев был вызван в МИД в связи с «повторными нарушениями воздушных границ Румынии в период 24-26 июля 2026 года, когда румынская армия сбила три дрона, проникших без разрешения на национальную территорию».

Главе диппредставительства был выражен «твердый протест» румынской стороны. Ему также вручили вербальную ноту, согласно которой один из российских дипломатов должен покинуть территорию республики в течение пяти дней. Кроме того, посол Румынии был отозван из Москвы в Бухарест для консультаций.