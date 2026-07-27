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НПГ при омбудсмене оперативно отреагировала на обращение иностранца

17:41 559

В рамках деятельности Национальной превентивной группы (НПГ) при уполномоченном по правам человека (омбудсмене) в Азербайджане было на месте проведено расследование по обращению иностранного гражданина.

На основании обращения, полученного колл-центром «916» уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена), члены Национальной превентивной группы (НПГ) совершили внеплановый визит в Бакинский центр временного размещения нелегальных мигрантов Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

В ходе визита были изучены документы, касающиеся задержания соответствующего иностранного гражданина, после чего состоялась конфиденциальная встреча с этим лицом в Главном управлении миграционного контроля. В ходе встречи было выслушано обращение лица, рассмотрены поднятые им вопросы, а также разъяснены его права и обязанности.

В ходе визита обращение иностранного гражданина было удовлетворено на месте, и он выразил благодарность за оперативный отклик на свою просьбу.

Следует отметить, что уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) действует в рамках своего мандата, установленного законодательством, в сфере защиты прав и свобод каждого человека на территории страны, включая иностранцев и лиц без гражданства.

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