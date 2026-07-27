Приговор обвиняемым по делу Toplum TV

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении соучредителей Toplum TV Акифа Гурбанова, медиаэксперта Алескера Ахмедоглу (Мамедли), одного из основателей платформы «III Республика» Руслана Иззетли, а также Рамиля Бабаева, Али Зейналова, Мушвига Джаббарова, Илькина Амрахова, Фарида Исмаилова и Эльмира Аббасова.

На заседании под председательством судьи Азера Тагиева был зачитан приговор.

Решением суда Акиф Гурбанов приговорен к 15 годам лишения свободы; Руслан Иззетли — к 15 годам; Алескер Мамедли — к 14 годам; Али Зейналов — к 14 годам; Рамиль Бабаев — к 13 годам; Мушвиг Джаббаров — к 13 годам; Илькин Амрахов — к 13 годам; Фарид Исмаилов — к 12 годам; Эльмир Аббасов — к 12 годам.

На предыдущем судебном заседании прокурор просил суд лишить каждого из подсудимых права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на три года, а также назначить следующие сроки лишения свободы: Акифу Гурбанову — 16 лет; Алескеру Мамедли — 15 лет; Руслану Иззетли — 16 лет; Рамилю Бабаеву — 14 лет; Али Зейналову — 15 лет; Мушфигу Джаббарову — 14 лет; Илькину Амрахову — 14 лет; Фариду Исмаилову — 13 лет; Эльмиру Аббасову — 13 лет.

Напомним, 6 марта 2024 года Министерство внутренних дел Азербайджана провело оперативные мероприятия в офисе интернет-телеканала Toplum TV и еще по нескольким адресам. В отношении соучредителей Toplum TV Акифа Гурбанова, Алескера Ахмедоглу (Мамедли), сотрудников телеканала, а также одного из основателей платформы «III Республика» Руслана Иззетли была избрана мера пресечения в виде ареста. Первоначально им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Позднее обвинение было дополнено статьями 162-1.1, 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4 и 213.2.1 УК Азербайджана.