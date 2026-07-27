63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира

По данным Генеральной прокуратуры, деятельность группы продолжалась несколько лет и нанесла значительный ущерб государственному бюджету и частному сектору. Следствие установило, что участники группы создавали подставные юридические лица и оформляли электронные счета-фактуры по несуществующим операциям. Полученные незаконные доходы легализовывались через финансовые операции.

В ближайшие дни в Бакинском суде по тяжким преступлениям начнется рассмотрение уголовного дела в отношении организованной группы в составе 11 человек. Следствие обвиняет ее участников в создании сети фиктивных компаний, легализации незаконных доходов и мошенничестве с налоговыми платежами.

На имя малообеспеченных граждан были зарегистрированы 63 компании и четыре индивидуальных предпринимателя. Эти люди предоставляли свои документы за небольшое вознаграждение, обычно в размере 200–300 манатов. Мобильные номера ASAN İmza получались без их ведома, что позволяло участникам группы открывать банковские счета, регистрировать предприятия на электронном портале Государственной налоговой службы и полностью контролировать их деятельность.

Отдельно выявлена схема злоупотребления системой депозитных НДС-счетов: вместо перечисления средств в бюджет около семи миллионов манатов были направлены на счета других подконтрольных компаний для взаимозачета. Лишь 317 тысяч манатов были перечислены в бюджет для создания видимости законности операций.

Лидером группы следствие считает Чингиза Джафарли, который, по данным обвинения, координировал деятельность всех участников и распределял роли между ними. Группа была разделена на три подгруппы: первой руководили Азад Расулов, Шахин Мустафаев и Байрам Фараджев, второй — Терхан Ширинов, третьей — сам Чингиз Джафарли. «Вербовкой» подставных лиц для схемы занимались Эмин Гаджиев, Магеррам Гусейнов, Турал Гадиров, Анар Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов и Хайям Гаджиев.

Следствие утверждает, что часть операций проводилась в кафе «Габала» на улице 20 Января в Насиминском районе Баку, а также в другом подобном заведении рядом со станцией метро «20 Января». В общей сложности злоумышленниками было отмыто почти 42 миллиона манатов, 35 миллионов из которых было получено в результате операций, проводившихся под непосредственным руководством Чингиза Джафарли.

Большинство обвиняемых находятся под арестом. Материалы дела переданы в суд, который в ближайшее время приступит к рассмотрению обвинений.