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«Карабах» открывает новый фан-шоп

18:15 538

Футбольный клуб «Карабах» готовится к открытию своего нового официального фан-шопа. Он будет функционировать в торговом центре 28 Mall.

Новый магазин будет создан согласно современной концепции. Там будет продаваться официальная игровая форма «Карабаха», тренировочная и повседневная одежда, атрибутика для болельщиков, аксессуары, сувениры и другая лицензированная продукция клуба. Новый фан-шоп позволит болельщикам приобретать официальную продукцию клуба более удобным и доступным способом.

Открытие фан-шопа ожидается в середине августа. Точная дата будет объявлена в ближайшие дни.

Запуск нового фан-шопа — один из важных шагов, предпринятых клубом для сближения со своими болельщиками, предоставления им качественного обслуживания и дальнейшего развития бренда «Карабах».

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