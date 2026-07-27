Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?

На прошлой неделе на фоне продолжающихся авиаударов США по Ирану министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян совершил рабочий визит в Тегеран. Иранские источники сообщили, что Худатян встретился с министром нефти Мохсеном Пакнежадом: стороны обсудили увеличение поставок иранского газа в Армению, а также расширение торговли в энергетическом секторе. В ходе встречи была достигнута договоренность о создании совместной профильной рабочей группы, которая будет изучать новые направления развития энергетического сотрудничества и разрабатывать совместные инициативы. Согласно сообщению иранских СМИ, свою деятельность рабочая группа сосредоточит на торговле газом. Пакнежад заявил, что нынешнее энергетическое партнерство между двумя странами основано на соглашении об обмене газа на электроэнергию. Вместе с тем он отметил, что Тегеран предложил новую торговую модель, направленную на расширение экспорта природного газа.

На фоне нынешней напряженной обстановки в регионе и мире визит представителя армянского правительства в Иран, вероятно, не привлек бы внимания, если бы не тот факт, что Ереван на фоне усиливающегося давления со стороны России отчаянно ищет способы снизить свою энергетическую зависимость от Москвы. Как известно, накануне июньских парламентских выборов Россия активизировала меры экономического давления в ответ на планы Армении по европейской интеграции. Доступ армянских товаров на российский рынок в значительной степени заблокирован; кроме того, Москва предупредила, что, если Ереван не изменит курс, ему придется забыть о дешевом российском газе. Это означает, что населению Армении нужно приготовиться покупать газ по европейским ценам, если Ереван не вернется в орбиту влияния Москвы. Армения сильно зависит от России в вопросе поставок газа, и, если Москва воспользуется данным рычагом, это, несомненно, приведет к катастрофическим последствиям. Поэтому армянское правительство уже некоторое время ищет способы диверсификации газовых поставок. Взоры Еревана обратились на Иран, входящий в число мировых лидеров по объемам запасов газа. Из Ирана в Армению ежегодно поставляется более 400 миллионов кубометров газа (в 2025 году — 477 миллионов) для работы части армянских тепловых электростанций. Газ для остальных потребителей в Армению поступает из России в объеме более 2,2 миллиарда кубометров в год. Иранский газ транспортируется в Армению по 140-километровому трубопроводу, соединяющему магистральный газопровод Кенган — Кум — Казвин — Тебриз с газораспределительной станцией Мегри. Этот трубопровод был построен во время правления Роберта Кочаряна в 2007 году и сначала предназначался для диверсификации газоснабжения Армении. Однако, чтобы не ослабить монопольное положение России, пропускная способность трубопровода впоследствии была ограничена по требованию Москвы. С другой стороны, участок трубопровода, проходящий через территорию Армении, с 2015 года полностью принадлежит компании «Газпром Армения». Правительство Сержа Саргсяна передало контроль над трубопроводом России для погашения долга страны перед «Газпромом» в размере 300 миллионов долларов.