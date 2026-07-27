ФСБ собиралась отравить украинских военных. СБУ сыграла на опережение

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла план ФСБ — отравить на псевдоблаготворительном мероприятии десятки бойцов украинской армии под предлогом «благотворительной встречи». Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на СБУ.

Операцию проводили при личной координации главы СБУ генерал-майора Александра Поклада. Контрразведчики сорвали серию терактов, готовившихся ФСБ в Харьковской области, и задержали двух фигурантов.

Обоих задержанных ФСБ завербовала дистанционно через телеграм-каналы с предложениями легкого заработка.

Кураторы из ФСБ поручили агентам организовать «благотворительную вечеринку», чтобы собрать в одном месте как можно больше украинских военных.

Фигуранты арендовали дом за городом и распространили приглашение на тематическое мероприятие в местных телеграм-каналах.

По замыслу кураторов из ФСБ, во время встречи заговорщики должны были подсыпать гостям в напитки сильнодействующие вещества, способные повлечь за собой смерть. Откликнуться на приглашение согласились несколько десятков человек, в основном представители ВСУ.

Одновременно куратор поручил фигурантам изготовить самодельное взрывное устройство мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте.

Контрразведчики СБУ сработали на опережение. Один из фигурантов был задержан в момент, когда он переносил бомбу в собственном рюкзаке.

Вторую участницу, жительницу Харьковской области, задержали в съемном доме — именно там она синтезировала компоненты для взрывчатки.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.