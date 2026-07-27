Россия никак не забудет про Анкоридж

Москва призывает Вашингтон внести ясность в ситуацию с «анкориджскими договоренностями», прежде чем будут выдвинуты новые идеи по прекращению войны между Россией и Украиной. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что российская сторона подтверждает «готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались, но на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске». Кроме того, продолжила представитель МИД, Россия готова к обсуждению «предложений, идей».

«Но, честно говоря, коль скоро вы сослались на эту цитату господина [госсекретаря США Марко] Рубио, наверное, в первую очередь, прежде чем обсуждать что-то новое, еще неозвученное и, наверное, не сформулированное, наверное, все-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности, вот в эти уже имевшие место обсуждения соответствующих идей», — сказала Захарова.

О необходимости новых идей и концепций по этому вопросу Рубио заявил на прошлой неделе, а именно 23 июля. «Мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы соответствующие условия. Мы готовы сыграть эту роль в позитивном ключе», — сказал Рубио.