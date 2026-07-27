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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Полтора миллиона на три дрона

19:28 285

Румыния потратила около 1,5 млн евро на уничтожение трех российских беспилотников, которые за три дня нарушили ее воздушное пространство. Основная часть расходов пришлась на использование управляемых ракет AIM-9X, запущенных с истребителей F-16.

По словам официальных лиц, текущая схема реагирования обходится слишком дорого. Ожидается, что более экономичные системы борьбы с БПЛА поступят на вооружение страны только в 2027 году.

Вчера исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил в соцсетях, что пилоты F-16 сбили очередной дрон-нарушитель всего через 5 минут после его появления над территорией страны.

Румынские власти также проинформировали, что утром в субботу еще один беспилотник был ликвидирован истребителем F-16 примерно в 10 км к западу от деревни Сфынту-Георге на востоке Румынии. Для обнаружения и перехвата цели по тревоге подняли два истребителя. В опубликованном в субботу заявлении Минобороны Румынии отмечается, что дрон был «безопасно сбит в безлюдном районе у границы».

Третий БПЛА румынский F-16 сбил около 11:00 в пятницу. По данным Генеральной прокуратуры Румынии, перехваченным аппаратом оказался беспилотник типа «Шахед», используемый российскими войсками в войне против Украины.

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