Полтора миллиона на три дрона

Румыния потратила около 1,5 млн евро на уничтожение трех российских беспилотников, которые за три дня нарушили ее воздушное пространство. Основная часть расходов пришлась на использование управляемых ракет AIM-9X, запущенных с истребителей F-16.

По словам официальных лиц, текущая схема реагирования обходится слишком дорого. Ожидается, что более экономичные системы борьбы с БПЛА поступят на вооружение страны только в 2027 году.

Вчера исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил в соцсетях, что пилоты F-16 сбили очередной дрон-нарушитель всего через 5 минут после его появления над территорией страны.

Румынские власти также проинформировали, что утром в субботу еще один беспилотник был ликвидирован истребителем F-16 примерно в 10 км к западу от деревни Сфынту-Георге на востоке Румынии. Для обнаружения и перехвата цели по тревоге подняли два истребителя. В опубликованном в субботу заявлении Минобороны Румынии отмечается, что дрон был «безопасно сбит в безлюдном районе у границы».

Третий БПЛА румынский F-16 сбил около 11:00 в пятницу. По данным Генеральной прокуратуры Румынии, перехваченным аппаратом оказался беспилотник типа «Шахед», используемый российскими войсками в войне против Украины.