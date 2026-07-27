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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Что Путин сказал Пашиняну?

обновлено 20:47
20:47 1966

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркнул необходимость скорейшего проведения референдума по ЕАЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

*** 19:46 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили проблемы в армяно-российских экономических отношениях. Об этом сообщили в канцелярии премьера Армении.

Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза. Он также призвал принять меры для решения этих вопросов.

В сообщении говорится о том, что премьер Армении подчеркнул готовность правительства страны к решению этих вопросов посредством открытого, основанного на партнерстве и дружественного диалога.

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