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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Путин увеличил армию

20:02 1725

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии до 2 426 130 человек. Число военнослужащих увеличилось с 1 510 000 до 1 535 000 человек. 

Указ вступает в силу 1 августа. В документе сказано, что изменения связаны с созданием военно-строительных подразделений в ВС РФ. 

Предыдущий указ об увеличении штатной численности армии (до 2 399 130 человек) был подписан немногим более месяца назад. С чем это было связано — не уточнялось.

За последние полгода это уже третье изменение численности армии. Предыдущие два указа были подписаны в марте и июне 2026-го.

Всего же с начала войны России и Украины Путин увеличивает численность армии в шестой раз.

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