USD 1.7000
EUR 1.9385
RUB 2.1834
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Польша набросилась на Иран

20:38 1083

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Иран на протяжении многих лет поддерживал терроризм и сам организовывал атаки в Европе и других регионах мира, в том числе против американских целей, передает телеканал TVN24.

«Он (Иран) сам организовывал террористические атаки в Европе и на других континентах, в том числе против американских целей», — сказал Сикорский.

По его словам, власти Ирана представляют собой идеологизированную систему, которую он сравнил с другими радикальными политическими проектами XX века.

«Это последняя утопия XX века. У нас были нацизм, коммунизм и иранская теократия», — заявил Сикорский.

Министр также отметил, что европейские страны обладали определенной предварительной информацией об операции против Ирана.

«Ресурсы этой древней культуры брошены на жернова религиозной войны, войны с Израилем и распространения определенного видения религиозного государства, включая обогащение урана. Эта страна совершенно истощена», — сказал глава польского МИД.

Сикорский также отметил, что Иран на протяжении многих лет направлял ресурсы не на развитие страны, а на реализацию внешнеполитического курса, связанного с противостоянием Израилю и развитием ядерной программы.

Трамп пообещал выйти в плюс
Трамп пообещал выйти в плюс
21:29 115
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
20:28 785
Польша набросилась на Иран
Польша набросилась на Иран
20:38 1084
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира схема, которую отрабатывали годами
18:05 3142
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но…
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но… вести с полей; все еще актуально
13:31 3256
Путин увеличил армию
Путин увеличил армию
20:02 1726
Что Путин сказал Пашиняну?
Что Путин сказал Пашиняну? обновлено 20:47
20:47 1970
Полтора миллиона на три дрона
Полтора миллиона на три дрона
19:28 1798
Россия никак не забудет про Анкоридж
Россия никак не забудет про Анкоридж
19:19 1545
Фарид Гаибов и Микаил Джаббаров о чемпионате мира в Баку
Фарид Гаибов и Микаил Джаббаров о чемпионате мира в Баку Исфахан Гасанов вышел в финал; обновлено 19:05
19:05 4724
ФСБ собиралась отравить украинских военных. СБУ сыграла на опережение
ФСБ собиралась отравить украинских военных. СБУ сыграла на опережение фото
18:43 2561

ЭТО ВАЖНО

Трамп пообещал выйти в плюс
Трамп пообещал выйти в плюс
21:29 115
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
20:28 785
Польша набросилась на Иран
Польша набросилась на Иран
20:38 1084
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира схема, которую отрабатывали годами
18:05 3142
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но…
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но… вести с полей; все еще актуально
13:31 3256
Путин увеличил армию
Путин увеличил армию
20:02 1726
Что Путин сказал Пашиняну?
Что Путин сказал Пашиняну? обновлено 20:47
20:47 1970
Полтора миллиона на три дрона
Полтора миллиона на три дрона
19:28 1798
Россия никак не забудет про Анкоридж
Россия никак не забудет про Анкоридж
19:19 1545
Фарид Гаибов и Микаил Джаббаров о чемпионате мира в Баку
Фарид Гаибов и Микаил Джаббаров о чемпионате мира в Баку Исфахан Гасанов вышел в финал; обновлено 19:05
19:05 4724
ФСБ собиралась отравить украинских военных. СБУ сыграла на опережение
ФСБ собиралась отравить украинских военных. СБУ сыграла на опережение фото
18:43 2561
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться