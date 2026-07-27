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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Трамп о Турции: Никто не будет мне указывать...

21:08 708

Турция — верный союзник Соединенных Штатов, и никто не может помешать США поставлять для этой страны истребители F-35. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя вопрос о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против данного шага.

«Турция — очень могущественная страна. Потрясающая, с очень крупными вооруженными силами. У их вооруженных сил есть много отличной техники. Никто не будет мне указывать, что нам продавать, а что нет», — отметил Трамп.

Ранее Госдеп США направил Конгрессу письмо, в котором говорилось, что Турция по-прежнему не может рассчитывать на возвращение в программу американских истребителей пятого поколения F-35.

В Вашингтоне подчеркнули, что американская политика в отношении участия Турции в программе F-35 не изменилась. В письме прямо сказано, что ни один самолет не может быть передан Анкаре до тех пор, пока она полностью не выполнит требования американского законодательства.

Главное условие остается прежним: Турция должна окончательно решить вопрос с приобретенными у России комплексами С-400. Для этого ей необходимо отказаться от владения этими системами и связанным с ними оборудованием, официально гарантировать, что подобные закупки больше не повторятся, а также выполнить все остальные требования, предусмотренные законом США.

«Турция пока не выполнила эти условия», — говорится в письме Госдепартамента. В документе также подчеркивается, что любое решение проблемы С-400 должно быть «прозрачным, законным и соответствовать интересам национальной безопасности США».

При этом Вашингтон дал понять, что не намерен разрывать сотрудничество с Анкарой. В документе отмечается, что после недавней встречи Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом США продолжат переговоры о поиске выхода из кризиса вокруг С-400, одновременно укрепляя сотрудничество в рамках НАТО.

Американская администрация также высоко оценила роль Турции в решении международных вопросов. В письме говорится, что Анкара активно содействовала дипломатическим усилиям США по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, поддерживала переговоры между Азербайджаном и Арменией, участвовала в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» и сыграла важную роль в продвижении мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа.

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