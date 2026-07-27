Трамп пообещал выйти в плюс

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия обладает «большим количеством боеприпасов различных типов». По словам американского лидера, его предшественник Джо Байден «передал Украине много вооружений, и мы сейчас восполняем эти запасы».

«Мы многократно компенсировали затраты на войну в Венесуэле. То же самое произойдет и с Ираном. Мы получаем миллиарды и миллиарды долларов от Венесуэлы. То же самое произойдет и с Ираном

В настоящее время мы не участвуем ни в каких действиях, связанных с хуситами, но, если они создадут проблемы, нам, возможно, придется вмешаться», — поделился Трамп.