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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Трамп пообещал выйти в плюс

21:29 118

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия обладает «большим количеством боеприпасов различных типов». По словам американского лидера, его предшественник Джо Байден «передал Украине много вооружений, и мы сейчас восполняем эти запасы».

«Мы многократно компенсировали затраты на войну в Венесуэле. То же самое произойдет и с Ираном. Мы получаем миллиарды и миллиарды долларов от Венесуэлы. То же самое произойдет и с Ираном

В настоящее время мы не участвуем ни в каких действиях, связанных с хуситами, но, если они создадут проблемы, нам, возможно, придется вмешаться», — поделился Трамп.

Трамп пообещал выйти в плюс
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