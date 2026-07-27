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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Иран объявил всех израильтян целью

21:44 1281

Парламент Ирана в воскресенье, 26 июля, одобрил поправку к первой статье законопроекта «О противодействии международным преступлениям», согласно которой все израильтяне считаются военнослужащими, независимо от того, носят ли они оружие, сообщает Oriental Express. Заседание парламента проходило в дистанционном формате.

Принятая формулировка гласит, что «все сионисты, проживающие на оккупированных территориях», а также военнослужащие Центрального командования вооруженных сил США и подконтрольные им группировки «считаются военными, независимо от того, вооружены они или нет». В официальной иранской риторике «оккупированными территориями» называется вся территория Израиля, то есть поправка распространяется на все израильское население, включая детей и других гражданских лиц.

Автор предложения, депутат Мехди Кучакзаде, заявил, что эта формулировка должна устранить «правовую двусмысленность» при осуществлении Ираном ответных действий. Парламент также решил исключить из категории защищенных гражданских объектов любую собственность и инфраструктуру, продукция или услуги которых прямо либо косвенно используются Израилем, CENTCOM или связанными с ними структурами. За эту поправку проголосовали 128 депутатов, против — 35, двое воздержались.

Речь пока идет о поправках к рассматриваемому постатейно законопроекту, а не о вступившем в силу законе. Предложенная норма противоречит основному принципу международного гуманитарного права, согласно которому стороны обязаны различать комбатантов и мирное население, а гражданские лица теряют защиту от нападения только на время их непосредственного участия в боевых действиях.

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