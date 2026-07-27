Россияне задержали армянские розы

Россельхознадзор пресек ввоз в Россию через Беларусь более 39 тыс. свежесрезанных роз из Армении по поддельным документам.

Автомобиль, перевозивший 39,2 тысячи запрещенных к ввозу в Россию цветов, был задержан на Смоленской таможне.

«Транспортное средство, перевозившее данную партию, под управлением гражданина Беларуси следовало из Минской области в Москву. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен перевозчиком как безалкогольные тонизирующие напитки, — говорится в сообщении. — В ходе досмотра грузового отсека были обнаружены цветы, на которые отсутствовали фитосанитарные и товаросопроводительные документы. На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение».

Поставки цветов из Армении в Россию, а также их транзит по территории России запрещены с 22 мая 2026 года. С 12 июня действует ограничение на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении.

По решению территориального управления Россельхознадзора партия контрабандных роз была уничтожена 23 июля. Перевозчик привлечен к административной ответственности.