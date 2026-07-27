USD 1.7000
EUR 1.9385
RUB 2.1834
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Трамп высмеял российскую технику

22:33 1393

Россияне поставили Венесуэле много техники, заявил президент США Дональд Трамп.

«У Венесуэлы была российская техника. И чем это закончилось? Не очень хорошо. Мы забираем у Венесуэлы миллиарды и миллиарды долларов. То же самое произойдет и с Ираном», — добавил он.

При этом Трамп заверил, что эти деньги идут на управление Венесуэлой.

«Мы выясним, правда ли, что Россия передает Ирану спутниковые снимки американских баз в Персидском заливе. Я спрошу об этом Путина. Если это так, то это не оказало большого влияния», — подчеркнул он.

Курдские боевики сложили оружие
Курдские боевики сложили оружие
22:56 497
Трамп высмеял российскую технику
Трамп высмеял российскую технику
22:33 1394
Россияне задержали армянские розы
Россияне задержали армянские розы
22:16 945
Иран объявил всех израильтян целью
Иран объявил всех израильтян целью
21:44 1283
Трамп пообещал выйти в плюс
Трамп пообещал выйти в плюс
21:29 1197
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
20:28 1602
Польша набросилась на Иран
Польша набросилась на Иран
20:38 2493
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира схема, которую отрабатывали годами
18:05 4127
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но…
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но… вести с полей; все еще актуально
13:31 3522
Путин увеличил армию
Путин увеличил армию
20:02 2930
Что Путин сказал Пашиняну?
Что Путин сказал Пашиняну? обновлено 20:47
20:47 3502

ЭТО ВАЖНО

Курдские боевики сложили оружие
Курдские боевики сложили оружие
22:56 497
Трамп высмеял российскую технику
Трамп высмеял российскую технику
22:33 1394
Россияне задержали армянские розы
Россияне задержали армянские розы
22:16 945
Иран объявил всех израильтян целью
Иран объявил всех израильтян целью
21:44 1283
Трамп пообещал выйти в плюс
Трамп пообещал выйти в плюс
21:29 1197
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
20:28 1602
Польша набросилась на Иран
Польша набросилась на Иран
20:38 2493
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира схема, которую отрабатывали годами
18:05 4127
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но…
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но… вести с полей; все еще актуально
13:31 3522
Путин увеличил армию
Путин увеличил армию
20:02 2930
Что Путин сказал Пашиняну?
Что Путин сказал Пашиняну? обновлено 20:47
20:47 3502
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться