Трамп высмеял российскую технику

«У Венесуэлы была российская техника. И чем это закончилось? Не очень хорошо. Мы забираем у Венесуэлы миллиарды и миллиарды долларов. То же самое произойдет и с Ираном», — добавил он.

При этом Трамп заверил, что эти деньги идут на управление Венесуэлой.

«Мы выясним, правда ли, что Россия передает Ирану спутниковые снимки американских баз в Персидском заливе. Я спрошу об этом Путина. Если это так, то это не оказало большого влияния», — подчеркнул он.