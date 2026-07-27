Курдские боевики сложили оружие

Коалиция курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) в ближайшее время объявит о полном самороспуске и выводе своих отрядов с территорий в Сирии, которые она контролировала более 10 лет.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источник, близкий к сирийскому правительству.

«Высокопоставленные чиновники коалиции, вероятно, объявят о роспуске СДС на пресс-конференции, которая будет освещаться и государственными медиа», — отметил источник, уточнив, что мероприятие запланировано на начало августа.

Однако, по его словам, сроки могут сдвинуться до решения вопроса о возвращении курдских переселенцев в районы Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, что является одним из основных требований СДС и органов самоуправления.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что реализация соглашения с курдской стороной продвигается медленнее, чем ожидалось, однако выразил уверенность в его успешном выполнении.