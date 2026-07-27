Израиль уничтожил начальника полиции ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира полиции ХАМАС и боевика спецотряда «Нухба». Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«При ударах по северной части сектора Газа израильские военные уничтожили командира полиции ХАМАС, заместителя командира взвода в военном крыле ХАМАС Абдель Насера аль-Макадмы. В последние месяцы он совершал террористические атаки против военнослужащих ЦАХАЛ и израильских мирных жителей», - говорится в заявлении.

Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировал боевика спецсил «Нухба», входившего в военное крыло группировки «Исламский джихад» Амра Абу ар-Риша.

По данным ведомства, ликвидированные представляли угрозу для войск и были уничтожены в результате точных авиаударов.