USD 1.7000
EUR 1.9385
RUB 2.1834
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Индийцы вызвали украинского посла

27 июля 2026, 23:36 856

МИД Индии 27 июля вызвал посла Украины Олександра Полищука из-за атаки на торговое судно MV OMORFI, в результате которой погиб гражданин Индии. Послу передали «серьезную обеспокоенность» Нью-Дели и попросили довести ее до украинских властей:

«Министерство выразило серьезную обеспокоенность по поводу инцидента и самым решительным образом осудило подобные нападения на коммерческое судоходство, подчеркнув их негативное воздействие на безопасность морского судоходства, свободу судоходства и международную торговлю.

Послу было предложено передать украинским властям серьезную обеспокоенность Индии по поводу нападений на торговые суда и подтвердить, что такие действия, которые ставят под угрозу жизни невинных гражданских моряков, неприемлемы и должны быть предотвращены».

По версии индийского МИД, MV OMORFI подверглось атаке 18 июля при переходе через Чёрное море, — «предположительно, в российских территориальных водах». На борту находились десять человек, включая трех граждан Индии. Один из них погиб, двое других не пострадали, говорится в заявлении министерства.

В первом сообщении об инциденте индийские власти не назвали сторону, ответственную за удар. Вызов именно украинского посла три дня спустя де-факто связал произошедшее с действиями Украины, однако Нью-Дели пока не опубликовал доказательств и не объяснил, как были установлены происхождение беспилотника и место атаки.

Индийский профсоюз Forward Seamen’s Union of India назвал погибшего старшим помощником капитана Сагаром Гуптой. По версии профсоюза, украинский беспилотник атаковал MV OMORFI 20 июля у Новороссийска. Это сообщение расходится с данными МИД Индии, который указывает 18 июля и не называет конкретный порт.

Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
00:42 360
Британские войска в Украине?
Британские войска в Украине?
27 июля 2026, 23:58 1076
Индийцы вызвали украинского посла
Индийцы вызвали украинского посла
27 июля 2026, 23:36 857
Курдские боевики сложили оружие
Курдские боевики сложили оружие
27 июля 2026, 22:56 1553
Трамп высмеял российскую технику
Трамп высмеял российскую технику
27 июля 2026, 22:33 2976
Россияне задержали армянские розы
Россияне задержали армянские розы
27 июля 2026, 22:16 1671
Иран объявил всех израильтян целью
Иран объявил всех израильтян целью
27 июля 2026, 21:44 1886
Трамп пообещал выйти в плюс
Трамп пообещал выйти в плюс
27 июля 2026, 21:29 1678
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
27 июля 2026, 20:28 2032
Польша набросилась на Иран
Польша набросилась на Иран
27 июля 2026, 20:38 3247
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира схема, которую отрабатывали годами
27 июля 2026, 18:05 4767

ЭТО ВАЖНО

Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
00:42 360
Британские войска в Украине?
Британские войска в Украине?
27 июля 2026, 23:58 1076
Индийцы вызвали украинского посла
Индийцы вызвали украинского посла
27 июля 2026, 23:36 857
Курдские боевики сложили оружие
Курдские боевики сложили оружие
27 июля 2026, 22:56 1553
Трамп высмеял российскую технику
Трамп высмеял российскую технику
27 июля 2026, 22:33 2976
Россияне задержали армянские розы
Россияне задержали армянские розы
27 июля 2026, 22:16 1671
Иран объявил всех израильтян целью
Иран объявил всех израильтян целью
27 июля 2026, 21:44 1886
Трамп пообещал выйти в плюс
Трамп пообещал выйти в плюс
27 июля 2026, 21:29 1678
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
27 июля 2026, 20:28 2032
Польша набросилась на Иран
Польша набросилась на Иран
27 июля 2026, 20:38 3247
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира схема, которую отрабатывали годами
27 июля 2026, 18:05 4767
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться