Индийцы вызвали украинского посла

МИД Индии 27 июля вызвал посла Украины Олександра Полищука из-за атаки на торговое судно MV OMORFI, в результате которой погиб гражданин Индии. Послу передали «серьезную обеспокоенность» Нью-Дели и попросили довести ее до украинских властей:

«Министерство выразило серьезную обеспокоенность по поводу инцидента и самым решительным образом осудило подобные нападения на коммерческое судоходство, подчеркнув их негативное воздействие на безопасность морского судоходства, свободу судоходства и международную торговлю.

Послу было предложено передать украинским властям серьезную обеспокоенность Индии по поводу нападений на торговые суда и подтвердить, что такие действия, которые ставят под угрозу жизни невинных гражданских моряков, неприемлемы и должны быть предотвращены».

По версии индийского МИД, MV OMORFI подверглось атаке 18 июля при переходе через Чёрное море, — «предположительно, в российских территориальных водах». На борту находились десять человек, включая трех граждан Индии. Один из них погиб, двое других не пострадали, говорится в заявлении министерства.

В первом сообщении об инциденте индийские власти не назвали сторону, ответственную за удар. Вызов именно украинского посла три дня спустя де-факто связал произошедшее с действиями Украины, однако Нью-Дели пока не опубликовал доказательств и не объяснил, как были установлены происхождение беспилотника и место атаки.

Индийский профсоюз Forward Seamen’s Union of India назвал погибшего старшим помощником капитана Сагаром Гуптой. По версии профсоюза, украинский беспилотник атаковал MV OMORFI 20 июля у Новороссийска. Это сообщение расходится с данными МИД Индии, который указывает 18 июля и не называет конкретный порт.