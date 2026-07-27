Новое британское правительство выполнит все обязательства перед Киевом, включая отправку воинского контингента в Украину после завершения войны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, сообщает The Independent.

«Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», — заявил британский премьер.

По его словам, Лондон продолжит поддерживать Киев, усиливая давление для достижения полного и безоговорочного прекращения огня и возобновления переговоров.

Лондон также передаст Киеву права на производство системы РЭБ Stone Cloak, которая должна снижать заметность беспилотников для средств ПВО.