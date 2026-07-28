Названа опасность пива для сердца

Врачи предупредили, что регулярное употребление пива после рабочего дня может привести к развитию так называемого «пивного сердца» — состояния, при котором сердечная мышца увеличивается в размерах и испытывает повышенную нагрузку.

По словам специалистов, в группе риска находятся люди, ежедневно употребляющие несколько бокалов пива. При систематическом употреблении алкоголя со временем могут расширяться сосуды, увеличиваться объем циркулирующей крови и возрастать нагрузка на сердце.

Медики отмечают, что такие изменения способны повысить риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и рекомендуют не злоупотреблять алкогольными напитками.