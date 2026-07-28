USD 1.7000
EUR 1.9385
RUB 2.1834
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть

00:42 361

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не смог бы выжить без поддержки Соединенных Штатов. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета по пути из Вашингтона в штат Мичиган.

По его словам, он прежде всего имел в виду ситуацию вокруг Ирана. Президент США утверждал, что без его действий, направленных против иранской ядерной программы, Израиль «прекратил бы существование еще несколько месяцев назад».

«Если бы я не занялся этим вопросом, не уничтожил то, что, по сути, вскоре стало бы ядерным оружием, Израилю пришел бы конец. Это произошло бы еще раньше, если бы я не положил конец ужасной сделке Обамы», — сказал он.

Трамп также напомнил о решении США выйти в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году между Ираном и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.

Кроме того, американский лидер вновь упомянул удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо, нанесенные США в июне 2025 года, заявив, что именно эти действия предотвратили создание Ираном ядерного оружия.

Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
00:42 362
Британские войска в Украине?
Британские войска в Украине?
27 июля 2026, 23:58 1082
Индийцы вызвали украинского посла
Индийцы вызвали украинского посла
27 июля 2026, 23:36 859
Курдские боевики сложили оружие
Курдские боевики сложили оружие
27 июля 2026, 22:56 1555
Трамп высмеял российскую технику
Трамп высмеял российскую технику
27 июля 2026, 22:33 2981
Россияне задержали армянские розы
Россияне задержали армянские розы
27 июля 2026, 22:16 1673
Иран объявил всех израильтян целью
Иран объявил всех израильтян целью
27 июля 2026, 21:44 1888
Трамп пообещал выйти в плюс
Трамп пообещал выйти в плюс
27 июля 2026, 21:29 1680
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
27 июля 2026, 20:28 2032
Польша набросилась на Иран
Польша набросилась на Иран
27 июля 2026, 20:38 3251
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира схема, которую отрабатывали годами
27 июля 2026, 18:05 4768

ЭТО ВАЖНО

Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
00:42 362
Британские войска в Украине?
Британские войска в Украине?
27 июля 2026, 23:58 1082
Индийцы вызвали украинского посла
Индийцы вызвали украинского посла
27 июля 2026, 23:36 859
Курдские боевики сложили оружие
Курдские боевики сложили оружие
27 июля 2026, 22:56 1555
Трамп высмеял российскую технику
Трамп высмеял российскую технику
27 июля 2026, 22:33 2981
Россияне задержали армянские розы
Россияне задержали армянские розы
27 июля 2026, 22:16 1673
Иран объявил всех израильтян целью
Иран объявил всех израильтян целью
27 июля 2026, 21:44 1888
Трамп пообещал выйти в плюс
Трамп пообещал выйти в плюс
27 июля 2026, 21:29 1680
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
27 июля 2026, 20:28 2032
Польша набросилась на Иран
Польша набросилась на Иран
27 июля 2026, 20:38 3251
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира
63 фиктивные компании, 42 миллиона манатов и «Габала» как штаб-квартира схема, которую отрабатывали годами
27 июля 2026, 18:05 4768
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться