Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не смог бы выжить без поддержки Соединенных Штатов. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета по пути из Вашингтона в штат Мичиган.

По его словам, он прежде всего имел в виду ситуацию вокруг Ирана. Президент США утверждал, что без его действий, направленных против иранской ядерной программы, Израиль «прекратил бы существование еще несколько месяцев назад».

«Если бы я не занялся этим вопросом, не уничтожил то, что, по сути, вскоре стало бы ядерным оружием, Израилю пришел бы конец. Это произошло бы еще раньше, если бы я не положил конец ужасной сделке Обамы», — сказал он.

Трамп также напомнил о решении США выйти в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году между Ираном и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.

Кроме того, американский лидер вновь упомянул удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо, нанесенные США в июне 2025 года, заявив, что именно эти действия предотвратили создание Ираном ядерного оружия.