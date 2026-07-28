В Израиле заявили об угрозе из России и Китая

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини заявил на закрытом заседании подкомиссии Кнессета по разведке, что основная угроза иностранного вмешательства в предстоящие выборы в Израиле исходит от Ирана, но попытки повлиять на избирательный процесс также будут предприняты связанными с Россией и Китаем структурами. Об этом сообщил израильский телеканал KAN 11.

Представители силовых ведомств и Центральной избирательной комиссии представили членам комиссии систему защиты выборов. Для проведения голосования и передачи данных планируется использовать десятки компьютерных систем, каждая из которых будет иметь ручной резервный механизм на случай технического сбоя или кибератаки.