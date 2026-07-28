USD 1.7000
EUR 1.9385
RUB 2.1834
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

В Германии подсчитали исламистских террористов

01:37 404

В Германии около 450 человек считаются исламистскими «опасными лицами», от которых спецслужбы допускают совершение тяжких политически мотивированных преступлений, вплоть до терактов. Такие данные по состоянию на сентябрь 2025 года приводятся в материалах бундестага, передает Bild.

Всего Федеральное ведомство по охране конституции насчитывает в стране около 9100 исламистов, связанных с насилием: они либо уже применяли его, либо готовы применить, либо открыто его поддерживают. Общее число людей, которых спецслужба относит к исламистской среде, в прошлом году составляло 28 645.

Особенно много таких людей живет в Берлине. Там насчитывается около 2600 исламистов, более 900 из них считаются ориентированными на насилие.

Трамп о Турции: Никто не будет мне указывать...
Трамп о Турции: Никто не будет мне указывать...
27 июля 2026, 21:08 4917
Каспий закипает… Новый фронт большой войны
Каспий закипает… Новый фронт большой войны наш обзор; все еще актуально
27 июля 2026, 15:50 5153
В Германии подсчитали исламистских террористов
В Германии подсчитали исламистских террористов
01:37 405
В Израиле заявили об угрозе из России и Китая
В Израиле заявили об угрозе из России и Китая
01:08 683
Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
00:42 918
Британские войска в Украине?
Британские войска в Украине?
27 июля 2026, 23:58 1687
Индийцы вызвали украинского посла
Индийцы вызвали украинского посла
27 июля 2026, 23:36 1156
Курдские боевики сложили оружие
Курдские боевики сложили оружие
27 июля 2026, 22:56 1939
Трамп высмеял российскую технику
Трамп высмеял российскую технику
27 июля 2026, 22:33 3663
Россияне задержали армянские розы
Россияне задержали армянские розы
27 июля 2026, 22:16 1961
Иран объявил всех израильтян целью
Иран объявил всех израильтян целью
27 июля 2026, 21:44 2116

ЭТО ВАЖНО

Трамп о Турции: Никто не будет мне указывать...
Трамп о Турции: Никто не будет мне указывать...
27 июля 2026, 21:08 4917
Каспий закипает… Новый фронт большой войны
Каспий закипает… Новый фронт большой войны наш обзор; все еще актуально
27 июля 2026, 15:50 5153
В Германии подсчитали исламистских террористов
В Германии подсчитали исламистских террористов
01:37 405
В Израиле заявили об угрозе из России и Китая
В Израиле заявили об угрозе из России и Китая
01:08 683
Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
Трамп заявил, что Израиль мог исчезнуть
00:42 918
Британские войска в Украине?
Британские войска в Украине?
27 июля 2026, 23:58 1687
Индийцы вызвали украинского посла
Индийцы вызвали украинского посла
27 июля 2026, 23:36 1156
Курдские боевики сложили оружие
Курдские боевики сложили оружие
27 июля 2026, 22:56 1939
Трамп высмеял российскую технику
Трамп высмеял российскую технику
27 июля 2026, 22:33 3663
Россияне задержали армянские розы
Россияне задержали армянские розы
27 июля 2026, 22:16 1961
Иран объявил всех израильтян целью
Иран объявил всех израильтян целью
27 июля 2026, 21:44 2116
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться