В Германии подсчитали исламистских террористов

В Германии около 450 человек считаются исламистскими «опасными лицами», от которых спецслужбы допускают совершение тяжких политически мотивированных преступлений, вплоть до терактов. Такие данные по состоянию на сентябрь 2025 года приводятся в материалах бундестага, передает Bild.

Всего Федеральное ведомство по охране конституции насчитывает в стране около 9100 исламистов, связанных с насилием: они либо уже применяли его, либо готовы применить, либо открыто его поддерживают. Общее число людей, которых спецслужба относит к исламистской среде, в прошлом году составляло 28 645.

Особенно много таких людей живет в Берлине. Там насчитывается около 2600 исламистов, более 900 из них считаются ориентированными на насилие.