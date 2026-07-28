Дожали ХАМАС

Руководство ХАМАС в Газе проинформировало зарубежное руководство движения о своем согласии с двумя пунктами мирного плана о разоружении и (гражданских) сотрудниках в палестинском анклаве. Об этом сообщает Al Arabiya.

Пункт 5 инициативы предусматривает разделение военизированных структур ХАМАС и системы гражданского управления в секторе и сотрудников, задействованных в гражданских структурах.

Пункт 8 указывает на то, что процесс разоружения формирований ХАМАС должен проводиться постепенно и под международным контролем, а само оружие сторонников радикального движения должно передаваться не израильской стороне, а новым палестинским структурам, действующим под патронажем Совета мира и в координации с ним.