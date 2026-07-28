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Атака на Москву и Московскую область: горит завод, дрон влетел в многоэтажку. В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
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Атака на Москву и Московскую область: горит завод, дрон влетел в многоэтажку. В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА

Атака на Москву и Московскую область: горит завод, дрон влетел в многоэтажку. В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА

фото; видео; обновлено 10:06
10:06 2880

Опасность атаки БПЛА была объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Ранее о тревоге Дрозденко предупреждал в 1:43 (2:43 по Баку) 24 июля, о ее отбое — в 6:17 (7:17 по Баку). Военные тогда перехватили 59 БПЛА в небе над регионом.

Минобороны России заявило о более 350 сбитых за ночь дронах.

В течение ночи с 20:00 до 8:00 (21:00 до 09:00 по Баку) средствами ПВО «перехвачены и уничтожены» 356 украинских беспилотников над 13 регионами России, в том числе Подмосковьем, а также над аннексированным Крымом и Азовским морем, заявило российское Минобороны.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что с 20:30 (21:30 по Баку) до 6:30 (07:30 по Баку) «в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников».

В деревне Коледино в подмосковном Подольске после атаки горит склад логистической компании 3PL, сообщает со ссылкой на фото и видео очевидцев издание Astra. Рядом находится склад Wildberries. Он работает «в штатном режиме», сообщили в компании.

*** 08:34

Рано утром во вторник, 28 июля, российские власти заявили об атаке беспилотников, летевших на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в соцсетях, что на подлете к Москве «силы ПВО сбили 81 беспилотник ВСУ».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Аэропорты Внуково и Жуковский «принимают и отправляют рейсы по согласованию. Домодедово приостановил полеты», передает РБК. В Московской области действует беспилотная опасность. «Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Мониторинговые каналы публикуют фото и видео пролета дронов и задымления в Московской области. По данным социальных сетей, речь идет об атаке на Чеховский регенератный завод (ЧРЗ) в Московской области. Телеграм-канал Astra пишет, что территория завода горит после атаки БПЛА.

«Чеховский регенератный завод специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, производстве шинного регенерата, резиновой крошки, резинового порошка и различных резинотехнических изделий (РТИ). По данным предприятия, является одним из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий», — говорится в публикации.

Astra отмечает, что в 800 метрах от горящей территории ЧРЗ находится еще один местный завод — ЗАО «Гидростальконструкция»: «Основной профиль — производство гидромеханического оборудования, металлоконструкций и изделий для объектов энергетики и водного хозяйства». По данным OSINT-каналов, один из дронов, предположительно, попал в трубу на территории завода «Гидростальконструкция».

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что на территории ЧРЗ произошел пожар в результате «падения БПЛА». Губернатор заявил о десятках сбитых беспилотников над Домодедово, Подольском, Раменском и Коломной. В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом, уточнил Воробьев. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Также мониторинговые каналы пишут, что атакован склад Wildberries в Коледино Московской области.

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