Атака на Москву и Московскую область: горит завод, дрон влетел в многоэтажку. В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА была объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Ранее о тревоге Дрозденко предупреждал в 1:43 (2:43 по Баку) 24 июля, о ее отбое — в 6:17 (7:17 по Баку). Военные тогда перехватили 59 БПЛА в небе над регионом.

Минобороны России заявило о более 350 сбитых за ночь дронах.

В течение ночи с 20:00 до 8:00 (21:00 до 09:00 по Баку) средствами ПВО «перехвачены и уничтожены» 356 украинских беспилотников над 13 регионами России, в том числе Подмосковьем, а также над аннексированным Крымом и Азовским морем, заявило российское Минобороны.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что с 20:30 (21:30 по Баку) до 6:30 (07:30 по Баку) «в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников».

В деревне Коледино в подмосковном Подольске после атаки горит склад логистической компании 3PL, сообщает со ссылкой на фото и видео очевидцев издание Astra. Рядом находится склад Wildberries. Он работает «в штатном режиме», сообщили в компании.