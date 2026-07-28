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Между США и Францией напряженно

08:54 937

Американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции из-за критики позиции Вашингтона по вопросу прав человека, передает Assocciated Press.

Инцидент произошел на заседании по Украине после того, как США выступили против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. За его переназначение проголосовали 144 страны, против выступили десять, включая США и Россию.

Ранее французская миссия при ООН в Женеве раскритиковала решение Вашингтона, заявив, что США «когда-то были маяком прав человека», но теперь оказались в одном ряду с такими странами, как Россия, Северная Корея, Никарагуа и Мали.

В ответ заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа обвинил Париж в «моральном позерстве» и попытках поучать другие страны. По его словам, Вашингтон больше не намерен «выслушивать политизированную риторику» Франции, пока та не изменит свой подход.

Постпред США при ООН Майк Уолтц также заявил, что Франция поддерживает «одних из худших нарушителей прав человека» и голосует за человека, который критикует демократические страны, включая США, Великобританию и Израиль.

Французский посол при ООН Жером Боннафон, отвечая на заседании после ухода американской делегации, не стал напрямую комментировать инцидент. Он заявил, что Франция продолжит поддерживать работу ООН в сфере международной безопасности, прав человека и сохранения независимости организации.

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