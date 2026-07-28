Готовят санкции против России: всех сенаторов США пригласили на встречу с Зеленским

Информацию подтвердило также издание The Hill, по данным источников которого встреча запланирована на 18:00 во вторник по местному времени в Капитолии США.

Все 100 членов Сената Конгресса США приглашены на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит Вашингтон в связи с похоронами сенатора-республиканца Линдси Грэма. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух помощников сенаторов.

Сенат, как ожидается, уже во время визита Зеленского начнет голосование по законопроекту об усилении санкций против России, разработанному при участии Грэма. Республиканец виделся с украинским лидером в Киеве 10 июля, это была одна из последних встреч сенатора.

Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях и просил включить в него расширение рестрикций против Ирана и ливанского проиранского движения «Хезболла».

Телекомпания CNN ранее передала со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп 28 июля примет Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для проведения с ними отдельных встреч, которые, как ожидается, будут посвящены войнам в Украине и на Ближнем Востоке.

Предметом обсуждений с Нетаньяху станет ход переговоров с Ливаном и усилия по расширению Авраамовых соглашений между Израилем и мусульманскими странами, сказал представитель Белого дома. По его словам, в ходе встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят текущий мирный процесс между Россией и Украиной.

По словам источника Reuters, официальные лица из Украины и США обсуждали возможность сделать России предложение об установлении перемирия в воздухе в рамках очередного пакета по возможным условиям прекращения войны в Украине.