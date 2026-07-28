Готовят санкции против России: всех сенаторов США пригласили на встречу с Зеленским

Все 100 членов Сената Конгресса США приглашены на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит Вашингтон в связи с похоронами сенатора-республиканца Линдси Грэма. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух помощников сенаторов.
Информацию подтвердило также издание The Hill, по данным источников которого встреча запланирована на 18:00 во вторник по местному времени в Капитолии США.
Сенат, как ожидается, уже во время визита Зеленского начнет голосование по законопроекту об усилении санкций против России, разработанному при участии Грэма. Республиканец виделся с украинским лидером в Киеве 10 июля, это была одна из последних встреч сенатора.
Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях и просил включить в него расширение рестрикций против Ирана и ливанского проиранского движения «Хезболла».
Телекомпания CNN ранее передала со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп 28 июля примет Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для проведения с ними отдельных встреч, которые, как ожидается, будут посвящены войнам в Украине и на Ближнем Востоке.
Предметом обсуждений с Нетаньяху станет ход переговоров с Ливаном и усилия по расширению Авраамовых соглашений между Израилем и мусульманскими странами, сказал представитель Белого дома. По его словам, в ходе встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят текущий мирный процесс между Россией и Украиной.
По словам источника Reuters, официальные лица из Украины и США обсуждали возможность сделать России предложение об установлении перемирия в воздухе в рамках очередного пакета по возможным условиям прекращения войны в Украине.