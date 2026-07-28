Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва?

Как уже сообщалось, в минувшую субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Омске предложил «заморозить» войну в Украине.
Президент Казахстана заявил, что сейчас «никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон». В то же время он предположил, что, «может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты».
По словам Токаева, в связи с войной в Украине ему поступает много сигналов из Европы и США, о которых он ранее информировал Путина. При этом президент Казахстана добавил, что его страна отказывается быть посредником в достижении мира между Россией и Украиной. Токаев подчеркнул, что война в Украине — это межгосударственный конфликт, «речь не идет о какой-то гражданской войне».
«Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас», — отметил президент Казахстана. Он добавил, что «все это надо останавливать, поскольку война в Украине на руку и на радость противникам как Москвы, так и Киева». Токаев отметил, что Путин подчеркнул максимум дипломатической гибкости во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в американском городе Анкоридже в августе 2025 года.
Любопытно, каковы истинные причины того, что Астана так активно пытается способствовать установлению мира? Связано ли это с защитой экономических интересов, в частности, с тем, что экспорт казахстанской нефти проходит через российские черноморские порты, которые могут стать целями для украинских атак? Обусловлены ли эти действия заботой о национальной безопасности, учитывая наличие протяженной общей границы с Россией и риск того, что Москва в будущем может предъявить территориальные претензии к самому Казахстану?
На эти вопросы haqqin.az ответили известные казахские эксперты. Политический обозреватель Газиз Абишев заявил, что прежде всего он бы не стал связывать позицию президента Токаева исключительно с ударами Украины.
«Президент Токаев всегда последовательно занимал позицию за мир. В частности, еще в 2022 году он заявил, что Казахстан не признает и не собирается признавать квазигосударственные образования в Донецке и Луганске. Выступая за территориальную целостность Украины в 2023 году, он в телефонном разговоре с Зеленским подчеркнул необходимость исключительно дипломатических мер разрешения конфликта. В 2024 году во время визита в Берлин он заявил канцлеру Шольцу, что считает необходимым мирное урегулирование, скорейшую остановку войны и последующие переговоры. В 2025 году он вновь проговорил это на встрече с Зеленским на полях ООН. Это последовательная позиция Казахстана, которую президент Токаев артикулирует как минимум раз в полгода. Она связана не только с ударами по КТК, но и с общей взаимозависимостью России и Казахстана по широкому кругу экономических вопросов», — рассказал аналитик.
По его словам, учитывая самую длинную сухопутную границу, стагнация в российской экономике и кризис под международными санкциями естественным образом перекидываются на Казахстан.
«Кроме того, важны гуманитарные соображения: гибель людей от ударов дронов или ракет по гражданским объектам ужасает просто чисто по-человечески. Токаев не единственный, кто занимает такую позицию; схожие мысли о необходимости прекращения войны высказывали президенты Лукашенко и Алиев. Президент Токаев владеет умонастроениями как в ближайшем для России зарубежье, так и среди крупных мировых игроков после недавних переговоров с Трампом, руководством ЕС и Си Цзиньпином. Он прекрасно понимает, что в мире созрел серьезный запрос на мир. Артикулируя это публично Путину, Токаев фактически выражает то, что думают очень многие, в том числе и в самой России. Учитывая статус равного президента союзнической страны и многолетний бэкграунд, Токаев, возможно, единственный, кто может публично обозначить этот тренд для Путина. Это также работа в интересах Казахстана, чтобы страна могла четко зафиксировать свою принципиальную позицию для мирового сообщества.
Я не думаю, что сейчас у России могут возникнуть какие-либо территориальные притязания к Казахстану. Казахстан ведет «ювелирную» политику по отношению к России, а нынешнее политическое руководство страны является, возможно, лучшими в мире экспертами по взаимодействию с РФ. Отношения держатся на договорах и главном принципе: Казахстан не должен создавать стратегическую угрозу для России. Казахстан выдерживает все эти нормы и красные линии с запасом, поэтому никаких претензий быть не должно», — считает Абишев.
Политолог и ученый Жаксылык Сабитов отметил, что если говорить о том, какое стремление есть у Астаны и какова была истинная цель речи Токаева, то, безусловно, существуют разные версии.
«По одной из них — это чистая инициатива Казахстана, который обеспокоен своим экономическим состоянием и возможностью транспортировать нефть. Война напрямую бьет по экономическим интересам страны: считается, что за год интенсивных боевых действий на одной только остановке транспортировки нефти можно потерять до десяти миллиардов долларов.
Вторая версия предполагает, что об этом попросила одна из больших стран, которая понимает положение Казахстана и хотела бы публичного обсуждения этого вопроса.
Третья, наименее вероятная версия, заключается в том, что это была просьба со стороны России.
На мой взгляд, это во многом инициатива самого Казахстана — заявить о своей позиции публично. Возможно, присутствовало влияние соседей или великих держав, не заинтересованных в эскалации войны, способной ударить по их экономическим и геополитическим интересам. Тот факт, что это было озвучено публично, крайне важен: если раньше Казахстан мог проговаривать свои риски и опасения непублично, то теперь это позиция дистанцирования от России. Таким образом, Астана дает понять, что ей ситуация неясна и войну необходимо замораживать.
Что касается возможных территориальных претензий к Казахстану, то в связи с текущей войной у России точно нет ресурсов для предъявления претензий к любой другой стране. Хотя российское население и политические элиты не горят желанием продолжать конфликт, пока сохраняется политическая воля, боевые действия могут продолжаться очень долгое время», — допускает Сабитов.