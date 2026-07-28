Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва?

Как уже сообщалось, в минувшую субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Омске предложил «заморозить» войну в Украине. Президент Казахстана заявил, что сейчас «никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон». В то же время он предположил, что, «может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты». По словам Токаева, в связи с войной в Украине ему поступает много сигналов из Европы и США, о которых он ранее информировал Путина. При этом президент Казахстана добавил, что его страна отказывается быть посредником в достижении мира между Россией и Украиной. Токаев подчеркнул, что война в Украине — это межгосударственный конфликт, «речь не идет о какой-то гражданской войне». «Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас», — отметил президент Казахстана. Он добавил, что «все это надо останавливать, поскольку война в Украине на руку и на радость противникам как Москвы, так и Киева». Токаев отметил, что Путин подчеркнул максимум дипломатической гибкости во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в американском городе Анкоридже в августе 2025 года.

Любопытно, каковы истинные причины того, что Астана так активно пытается способствовать установлению мира? Связано ли это с защитой экономических интересов, в частности, с тем, что экспорт казахстанской нефти проходит через российские черноморские порты, которые могут стать целями для украинских атак? Обусловлены ли эти действия заботой о национальной безопасности, учитывая наличие протяженной общей границы с Россией и риск того, что Москва в будущем может предъявить территориальные претензии к самому Казахстану? На эти вопросы haqqin.az ответили известные казахские эксперты. Политический обозреватель Газиз Абишев заявил, что прежде всего он бы не стал связывать позицию президента Токаева исключительно с ударами Украины. «Президент Токаев всегда последовательно занимал позицию за мир. В частности, еще в 2022 году он заявил, что Казахстан не признает и не собирается признавать квазигосударственные образования в Донецке и Луганске. Выступая за территориальную целостность Украины в 2023 году, он в телефонном разговоре с Зеленским подчеркнул необходимость исключительно дипломатических мер разрешения конфликта. В 2024 году во время визита в Берлин он заявил канцлеру Шольцу, что считает необходимым мирное урегулирование, скорейшую остановку войны и последующие переговоры. В 2025 году он вновь проговорил это на встрече с Зеленским на полях ООН. Это последовательная позиция Казахстана, которую президент Токаев артикулирует как минимум раз в полгода. Она связана не только с ударами по КТК, но и с общей взаимозависимостью России и Казахстана по широкому кругу экономических вопросов», — рассказал аналитик.

По его словам, учитывая самую длинную сухопутную границу, стагнация в российской экономике и кризис под международными санкциями естественным образом перекидываются на Казахстан. «Кроме того, важны гуманитарные соображения: гибель людей от ударов дронов или ракет по гражданским объектам ужасает просто чисто по-человечески. Токаев не единственный, кто занимает такую позицию; схожие мысли о необходимости прекращения войны высказывали президенты Лукашенко и Алиев. Президент Токаев владеет умонастроениями как в ближайшем для России зарубежье, так и среди крупных мировых игроков после недавних переговоров с Трампом, руководством ЕС и Си Цзиньпином. Он прекрасно понимает, что в мире созрел серьезный запрос на мир. Артикулируя это публично Путину, Токаев фактически выражает то, что думают очень многие, в том числе и в самой России. Учитывая статус равного президента союзнической страны и многолетний бэкграунд, Токаев, возможно, единственный, кто может публично обозначить этот тренд для Путина. Это также работа в интересах Казахстана, чтобы страна могла четко зафиксировать свою принципиальную позицию для мирового сообщества. Я не думаю, что сейчас у России могут возникнуть какие-либо территориальные притязания к Казахстану. Казахстан ведет «ювелирную» политику по отношению к России, а нынешнее политическое руководство страны является, возможно, лучшими в мире экспертами по взаимодействию с РФ. Отношения держатся на договорах и главном принципе: Казахстан не должен создавать стратегическую угрозу для России. Казахстан выдерживает все эти нормы и красные линии с запасом, поэтому никаких претензий быть не должно», — считает Абишев. Политолог и ученый Жаксылык Сабитов отметил, что если говорить о том, какое стремление есть у Астаны и какова была истинная цель речи Токаева, то, безусловно, существуют разные версии.