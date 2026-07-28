Зеленский в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 28 июля в Вашингтон с однодневным визитом. В программе поездки — переговоры с президентом США Дональдом Трампом, встреча с сенаторами и участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу оборону. Приоритет номер один — это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе», — сообщил Зеленский.

Он заявил, что украинская сторона обязательно почтит память Грэма от имени всего государства. По его словам, вместе со всеми участниками церемонии в Вашингтоне Украина вспомнит вклад конгрессмена в укрепление безопасности и свободы в евроатлантическом регионе и других частях мира.

Одним из ключевых событий поездки станут переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Встреча лидеров запланирована на 16:30 по киевскому времени (17:30 по Баку). Ожидается, что стороны обсудят: дальнейшее сотрудничество в области обороны между странами, перспективу производства ракет для систем Patriot на территории Украины, законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя об усилении санкционного давления на Россию.

Помимо переговоров с Трампом Зеленский должен принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

Между тем издание The Hill сообщает, что всех 100 сенаторов США пригласили на встречу с президентом Украины в здании Капитолия. По информации источников издания, мероприятие должно состояться во вторник в 18:00 по местному времени (02:00 среды по Баку).

Предстоящая встреча пройдет на фоне рассмотрения Сенатом законопроекта о новых ограничениях против России. Документ предусматривает более жесткие санкции не только в отношении РФ, но и в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.