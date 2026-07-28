Трамп грозит уничтожить «ядерную гору» Ирана

Соединенные Штаты «уничтожат гору Пикакс», под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по спорным вопросам, заявил Fox News президент США Дональд Трамп. «Мы уничтожили их другие ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы очень легко уничтожим это», — сказал Трамп. Президент США также в очередной раз пообещал удары по мостам и электростанциям в Иране: «Они знают, что я сделаю, если они не заключат соглашение. Мосты будут уничтожены. В прямом смысле, я думаю, менее чем за два часа большинство из крупных мостов будут разрушены, и их электростанции — за один день. Но если я смогу этого избежать, то я бы хотел этого избежать». По словам Трампа, на восстановление мостов уходит «много времени», «это занимает годы». Глава Белого дома отметил, что, по его мнению, Вашингтон в настоящее время на переговорах находится в «очень сильной позиции». Гора Пикакс расположена примерно в 220 км к югу от Тегерана и в 2 км от ядерного комплекса в Натанзе, который подвергся ударам в июне 2025 года. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль передал США разведданные о перемещении Ираном центрифуг в подземные туннели в горе Коланг, которую Вашингтон и Тель-Авив называют Пикакс. В сентябре 2025 года The Washington Post сообщала со ссылкой на спутниковые снимки, что Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Пикакс, с сооружением туннеля вглубь Загроса. Как писало агентство Reuters, по оценке экспертов, объект недосягаем для самых мощных противобункерных бомб из американского арсенала.

* * * 10:39 Американские ВМС в настоящее время располагают в Аравийском море группировкой из 17 боевых кораблей, которые потенциально могут быть задействованы в крупномасштабных ударах по Ирану, свидетельствуют данные информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов. В регионе размещены два атомных авианосца - USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, на которых базируются более 100 боевых самолетов. В распоряжении Центрального командования ВС США (CENTCOM) есть один крейсер и 11 эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, в состав корабельной группировки входят три больших десантных корабля, на борту которых размещен экспедиционный батальон морской пехоты, истребители вертикального взлета и посадки, вертолеты огневой поддержки и транспортные вертолеты, а также десантные катера. На дежурстве также находятся несколько ударных подводных лодок, также оснащенных крылатыми ракетами. Помимо этого, CENTCOM располагает еще тремя ракетными эсминцами, которые в данный момент находятся в Индийском океане, и одним в Красном море.