Трамп грозит уничтожить «ядерную гору» Ирана

Соединенные Штаты «уничтожат гору Пикакс», под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по спорным вопросам, заявил Fox News президент США Дональд Трамп.
«Мы уничтожили их другие ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы очень легко уничтожим это», — сказал Трамп.
Президент США также в очередной раз пообещал удары по мостам и электростанциям в Иране: «Они знают, что я сделаю, если они не заключат соглашение. Мосты будут уничтожены. В прямом смысле, я думаю, менее чем за два часа большинство из крупных мостов будут разрушены, и их электростанции — за один день. Но если я смогу этого избежать, то я бы хотел этого избежать».
По словам Трампа, на восстановление мостов уходит «много времени», «это занимает годы». Глава Белого дома отметил, что, по его мнению, Вашингтон в настоящее время на переговорах находится в «очень сильной позиции».
Гора Пикакс расположена примерно в 220 км к югу от Тегерана и в 2 км от ядерного комплекса в Натанзе, который подвергся ударам в июне 2025 года. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль передал США разведданные о перемещении Ираном центрифуг в подземные туннели в горе Коланг, которую Вашингтон и Тель-Авив называют Пикакс.
В сентябре 2025 года The Washington Post сообщала со ссылкой на спутниковые снимки, что Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Пикакс, с сооружением туннеля вглубь Загроса. Как писало агентство Reuters, по оценке экспертов, объект недосягаем для самых мощных противобункерных бомб из американского арсенала.
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Американские ВМС в настоящее время располагают в Аравийском море группировкой из 17 боевых кораблей, которые потенциально могут быть задействованы в крупномасштабных ударах по Ирану, свидетельствуют данные информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.
В регионе размещены два атомных авианосца - USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, на которых базируются более 100 боевых самолетов. В распоряжении Центрального командования ВС США (CENTCOM) есть один крейсер и 11 эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, в состав корабельной группировки входят три больших десантных корабля, на борту которых размещен экспедиционный батальон морской пехоты, истребители вертикального взлета и посадки, вертолеты огневой поддержки и транспортные вертолеты, а также десантные катера. На дежурстве также находятся несколько ударных подводных лодок, также оснащенных крылатыми ракетами. Помимо этого, CENTCOM располагает еще тремя ракетными эсминцами, которые в данный момент находятся в Индийском океане, и одним в Красном море.
Между тем президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что американские вооруженные силы снова будут наносить удары по Ирану, если нынешний переговорный процесс окажется неэффективным. На вопрос, сколько времени он отводит дипломатии, президент США ответил: «Немного времени. Или все будет быстро, или никак».
Трамп напомнил, что в пятницу отдал распоряжение поставить удары по Ирану на паузу, потому что страны, выступающие посредниками в контактах Вашингтона и Тегерана, попросили дать дипломатии еще один шанс. «Ничего не получили и ничего не потеряли», - сказал Трамп, объясняя, почему он согласился на призывы посредников.
В то же время замглавы иранского МИД по международным и правовым вопросам Казем Гарибабади заявил, что Иран отклонил предложение США на переговорах, которые ведутся через посредников, передают иранские СМИ. По его словам, американская сторона потребовала слишком многого. «Американская сторона объявила, что, если этот план будет отклонен, переговоры будут считаться провалившимися, и они покинут их. В итоге так и произошло — американская делегация ушла с переговоров», — сказал Гарибабади.
Он утверждал, что иранская делегация не настаивала на продолжении переговоров, и назвал такой подход «достойной дипломатией Исламской Республики Иран».
Замглавы МИД также сообщил, что переговоры в Омане состоялись после того, как Иран вновь закрыл Ормузский пролив. По его утверждению, другая сторона настаивала на том, чтобы южный маршрут оставался открытым до завершения ирано-оманских переговоров, но иранская делегация не приняла это предложение: «Мы четко заявили, что, каким бы ни был итог переговоров, принципиальная политика Исламской Республики Иран была ясна с самого начала войны и подобные предложения не будут приняты».
Накануне официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников. Дональд Трамп, выступая вечером 27 июля, рассказал, что переговоры с Ираном проходят «в очень дружественной обстановке». «Однако если бы мы не действовали жестко, переговоров бы не было», — добавил он.
Тем временем Пентагон сообщил, что число американских военнослужащих, получивших ранения за время боевых действий против Ирана, превысило 600 человек. По состоянию на 27 июля ранения различной степени тяжести получили в общей сложности 624 американских военных. Большая часть из них (461 человек) являются военнослужащими армии США. Число раненых значительно превышает предыдущий пик в 482 человека, зафиксированный на прошлой неделе. Причиной стало то, что Пентагон разделил потери, связанные с боевыми действиями против Ирана, на две категории: операция «Эпическая ярость», которая проводилась с 28 февраля, и «зарубежные операции», начавшиеся 7 июля. В результате в данных Пентагона указывается, что 417 человек получили ранения и 14 погибли в ходе операции «Эпическая ярость», а 207 получили ранения и четверо погибли в ходе «зарубежных операций». В совокупности эти две операции показывают, что всего ранены 624 военнослужащих и погибли 18.
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн напрямую проинформировал президента Трампа, что текущее состояние запасов ракет ограничивает возможности Вашингтона для дальнейшей эскалации в отношении Тегерана, сообщило агентство Associated Press (AP). Как отмечает агентство, информация о нехватке боеприпасов была передана Трампу вместе с различными сценариями дальнейшего ведения боевых действий против исламской республики. Ранее Трамп опроверг сообщения о том, что недостаток боеприпасов, в том числе ракет ПВО, послужил одной из причин отказа от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана.