Битва с пожарами продолжается

Во Франции и Испании пожарные продолжают бороться с рекордными лесными пожарами, из-за которых эвакуированы более 300 тысяч человек, передает Би-би-си.
Во вторник местные французские власти сообщили о новой серьезной вспышке в муниципалите Леж-Кап-Ферре на берегу Атлантического океана, в 40 километрах на запад от Бордо. По словам властей, на тушение нового очага брошена противопожарная авиация; на земле расширены старые или созданы новые противопожарные просеки.
Леса горят примерно в 15 километрах от окраин Бордо, но глава пожарной охраны департамента Жиронда Реми Лассурей сказал, что пока самому городу ничто непосредственно не угрожает: пожарные сделали большие просеки на пути огня. Он рассказал, что с огнем борются более 2000 пожарных и авиация, которую прислали другие европейские страны.
Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник сказал на пресс-конференции, что в борьбе с пожарами появился «свет в конце туннеля». Распространение огня приостановлено и в районе Мадрида, и близ Валенсии на восточном побережье. МВД Испании во вторник разрешило вернуться в свои дома жителям 13 населенных пунктов в окрестностях Мадрида и в провинции Авила к западу от столицы.
В то же время в ближайшие дни синоптики обещают новую волну зноя с температурами днем до 40 градусов, и Санчес предупреждает, что это может привести к новым пожарам и осложнить борьбу с уже имеющимися. Всего, по словам испанского премьера, сейчас в стране горят восемь больших лесных пожаров.
В Испании, отмечает Би-би-си, в этом году в лесных пожарах сгорели уже более 170 тысяч гектаров, что в шесть раз больше, чем в прошлом году — при том, что прошлогодние пожары уже считались необычайно серьезным бедствием.
Пожары в густонаселенных районах Франции и Испании привели к эвакуации более чем 300 тысяч человек.
Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стилл связал рекордные лесные пожары во Франции и Испании с повышением средней температуры на планете. «Страшная цена этого климатического кризиса — и для людей, и для экономики — выходит на уровень общегосударственного бедствия», — заявил Стилл.
Об изменении климата говорил на пресс-конференции во вторник и премьер-министр Испании Педро Санчес: он резко осудил тех, кто отрицает изменение климата или его рукотворную природу.
* * * 28 июля 11:13
Спасательные службы Франции и Испании продолжают в режиме повышенной готовности бороться с самыми разрушительными лесными пожарами за последние десятилетия, вспыхнувшими на фоне новой волны жары в юго-западной Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в понедельник, 27 июля, что стихия на юго-западе страны «обуздана». Между тем вблизи Бордо огонь взять под контроль пока не удалось.
Французский лидер посетил антикризисный центр служб экстренного реагирования. «Предстоящие недели будут тяжелыми», — процитировало Макрона агентство AFP. По словам политика, это самые сильные лесные пожары во Франции с конца Второй мировой войны.
Стихия в регионе между Бордо и побережьем Атлантического океана с 22 июля опустошила площадь около 42 000 гектаров. В понедельник пламя продолжило распространяться, 220 000 человек были эвакуированы в безопасные места. Лесные пожары по всей стране уже уничтожили 116 000 гектаров в этом году.
Между тем на юго-западе Франции, по данным AFP, впервые в истории зафиксированы грозовые «огненные облака» (пирокумулонимбусы). Приземный воздух нагревается настолько сильно, что быстро поднимается вверх вместе с дымом, водяным паром и пеплом, часто на большую высоту — вплоть до стратосферы. При столкновении с прохладными воздушными массами формируются сильные ветры, которые еще больше раздувают огонь. Часто облака порождают молнии.