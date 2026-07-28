Сколько Азербайджан выручил за сахар и сладости?

В январе-июне 2026 года Азербайджан импортировал сахар и кондитерские изделия из него на сумму в $131,6 млн.

Азербайджан увеличил доходы от экспорта сахара более чем в 3 раза.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, это на $14,7 млн (12,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетный период Азербайджан также экспортировал сахар и кондитерские изделия из него на сумму в $73,5 млн, что на $51,5 млн (в 3,3 раза) больше, чем годом ранее.

В первом полугодии импорт сахара и кондитерских изделий из него составил 1,6% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт – 0,4% от общего объема экспорта.

За 6 месяцев Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму в $24,7 млн, что на 1,1% больше в годовом сравнении.