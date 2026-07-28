Многоцелевой фрегат Турции вошел в Латакию. В Москве и Афинах напряглись…

В середине июля Анкара предприняла серьезный шаг, который укрепил ее позиции в восточной части Средиземного моря. В официальных заявлениях визит командующего Военно‑морскими силами Турции адмирала Эрджюмента Татлыоглу и его делегации в порт Латакия на средиземноморском побережье Сирии классифицируется как часть усилий Турции по восстановлению сирийской армии. Однако, по мнению экспертов, прибытие к сирийскому побережью Средиземного моря новейшего боевого корабля ВМС Турции отечественного производства TCG İstanbul означает нечто большее, чем обычный официальный визит.

Энергетика и безопасность у сирийского побережья В комментарии для haqqin.az лидер Сирийского демократического туркманского движения Абдулкерим Ага (штаб‑квартира в Дамаске) заявил, что визит демонстрирует военное измерение стратегического партнерства, развивающегося между Турцией и Сирией, а также показывает, что Анкара намерена играть долгосрочную роль в восстановлении сирийской армии. По мнению сирийского политика, обладание Турцией мощным военным флотом и развитой оборонной промышленностью будет иметь критическое значение для обеспечения безопасности сирийского побережья. Ага также отметил, что визит высокопоставленных турецких военных в порт Латакия будет иметь не только военные, но и экономические последствия. «С точки зрения энергетической геополитики морские зоны юрисдикции в Восточном Средиземноморье важны как для Турции, так и Сирии. Дамаск планирует открыть энергетические месторождения на средиземноморском побережье для международных инвестиций и пытается привлечь энергетические компании. Однако военная безопасность, которая будет обеспечена при поддержке Анкары, играет ключевую роль в реализации этого потенциала», — заявил сирийский политик. С другой стороны, Ага отметил, что блок Израиль – Южный Кипр – Греция много лет проводит политику исключения Турции из энергетических проектов Восточного Средиземноморья, однако морское соглашение, ранее подписанное Анкарой с Ливией, частично нейтрализовало эти инициативы. Сирийский политик считает, что недавнее сближение Анкары и Каира, совместные учения военно‑морских сил Турции и Египта в сентябре 2025 года являются важными событиями в вопросе Восточного Средиземноморья. По мнению нашего собеседника, обещание Анкары обеспечить Дамаску морскую безопасность и помощь в формировании военно‑морских сил может сыграть ключевую роль в реализации концепции «Голубая Родина». «Анкара и Дамаск работают над соглашением, аналогичным тому, которое Турция подписала с Ливией. Это соглашение расширит юрисдикционные зоны «Голубой Родины» и сохранит региональный баланс. То есть Турция очень близка к созданию блока безопасности и энергетики с основными странами Восточного Средиземноморья: Ливией, Египтом и Сирией», — подчеркнул Ага.