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Путин позвонил Алиеву

Многоцелевой фрегат Турции вошел в Латакию. В Москве и Афинах напряглись…

Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, собкор, Анкара
12:48 1472

В середине июля Анкара предприняла серьезный шаг, который укрепил ее позиции в восточной части Средиземного моря. В официальных заявлениях визит командующего Военно‑морскими силами Турции адмирала Эрджюмента Татлыоглу и его делегации в порт Латакия на средиземноморском побережье Сирии классифицируется как часть усилий Турции по восстановлению сирийской армии.

Однако, по мнению экспертов, прибытие к сирийскому побережью Средиземного моря новейшего боевого корабля ВМС Турции отечественного производства TCG İstanbul означает нечто большее, чем обычный официальный визит.

Прибытие командующего ВМС Турции адмирала Эрджюмента Татлыоглу на борту новейшего боевого корабля к сирийскому побережью Средиземноморья означает нечто большее, чем обычный официальный визит

Энергетика и безопасность у сирийского побережья

В комментарии для haqqin.az лидер Сирийского демократического туркманского движения Абдулкерим Ага (штаб‑квартира в Дамаске) заявил, что визит демонстрирует военное измерение стратегического партнерства, развивающегося между Турцией и Сирией, а также показывает, что Анкара намерена играть долгосрочную роль в восстановлении сирийской армии.

По мнению сирийского политика, обладание Турцией мощным военным флотом и развитой оборонной промышленностью будет иметь критическое значение для обеспечения безопасности сирийского побережья. Ага также отметил, что визит высокопоставленных турецких военных в порт Латакия будет иметь не только военные, но и экономические последствия. «С точки зрения энергетической геополитики морские зоны юрисдикции в Восточном Средиземноморье важны как для Турции, так и Сирии. Дамаск планирует открыть энергетические месторождения на средиземноморском побережье для международных инвестиций и пытается привлечь энергетические компании. Однако военная безопасность, которая будет обеспечена при поддержке Анкары, играет ключевую роль в реализации этого потенциала», — заявил сирийский политик.

С другой стороны, Ага отметил, что блок Израиль – Южный Кипр – Греция много лет проводит политику исключения Турции из энергетических проектов Восточного Средиземноморья, однако морское соглашение, ранее подписанное Анкарой с Ливией, частично нейтрализовало эти инициативы. Сирийский политик считает, что недавнее сближение Анкары и Каира, совместные учения военно‑морских сил Турции и Египта в сентябре 2025 года являются важными событиями в вопросе Восточного Средиземноморья. По мнению нашего собеседника, обещание Анкары обеспечить Дамаску морскую безопасность и помощь в формировании военно‑морских сил может сыграть ключевую роль в реализации концепции «Голубая Родина».

«Анкара и Дамаск работают над соглашением, аналогичным тому, которое Турция подписала с Ливией. Это соглашение расширит юрисдикционные зоны «Голубой Родины» и сохранит региональный баланс. То есть Турция очень близка к созданию блока безопасности и энергетики с основными странами Восточного Средиземноморья: Ливией, Египтом и Сирией», — подчеркнул Ага.

Выбор порта Латакия для визита делегации Турции не случаен: этот порт является одной из важнейших стратегических точек Восточного Средиземноморья, он находится в 83 километрах от российской военно‑морской базы в Тартусе

Турецкие военные рядом с российской базой

Тем временем турецкие эксперты отмечают, что выбор порта Латакия для визита не случаен: этот порт является одной из важнейших стратегических точек Восточного Средиземноморья. Регион Латакии имеет историческое значение для региональных и глобальных сил, является местом расположения единственной российской авиабазы в Средиземноморье — Хмеймим. Одноименный порт также находится в 83 километрах от российской военно‑морской базы в Тартусе. Несмотря на стремление Москвы сохранить базу Хмеймим, ей пока не удалось подписать новое соглашение с Дамаском. И потому Россия пристально следит за действиями Анкары в этом регионе.

Западные эксперты утверждают, что Сирия находится на этапе восстановления своих военно‑воздушных и военно‑морских сил, и после завершения этого процесса Дамаск вернет себе базы Хмеймим и Тартус.

Кроме того, расположение порта Латакия к востоку от острова Кипр имеет критическое значение для Анкары. Через этот порт Турция может обеспечивать морскую безопасность Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), а также отслеживать шаги Греции и Южного Кипра в Восточном Средиземноморье. Что, несомненно, понимают в Афинах…

Визит сразу после саммита НАТО…

Примечательно, что визит высокопоставленных турецких военных в Латакию, расположенную рядом с российской военной базой, состоялся через неделю после саммита НАТО в Анкаре. В саммите участвовал и президент Сирии Ахмед аш‑Шараа, который встретился с президентом США Дональдом Трампом. После 50‑летнего правления режима партии «Баас» Анкара играет критическую роль в предотвращении международной изоляции Сирии. Время покажет, охватывает ли шаг Анкары в Латакии — помимо вопросов моря и энергетики — также единственную российскую военную базу в Средиземноморье…

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