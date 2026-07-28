Макрон: Спасибо, Турция!

Президент Эммануэль Макрон поблагодарил Турцию за оказанную помощь в борьбе с лесными пожарами во Франции, в том числе за отправку пожарных самолетов. «Спасибо, Турция!» - написал французский лидер в соцсети Х.

Во Франции продолжаются масштабные лесные пожары. Наиболее сложная ситуация сохраняется в департаменте Жиронда, где огонь уже охватил 42 тыс. гектаров. Из зоны бедствия эвакуированы 220 тыс. человек, а при тушении пожаров пострадали 84 пожарных.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в стране зарегистрировано 13 566 очагов возгорания, а общая площадь выгоревших территорий достигла 116 085 гектаров.