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Amazon Web Services усиливает присутствие в Азербайджане через партнерство с AZCON Holding

12:04 579

AZCON Holding и Amazon Web Services (AWS) объявили о новом этапе стратегического сотрудничества, направленного на ускорение внедрения облачных технологий, цифровой трансформации и развития инноваций в сфере искусственного интеллекта в Азербайджане.

Сотрудничество продолжается на основании соглашения, подписанного сторонами в феврале 2026 года. Новый этап вновь подтверждает намерение AZCON Holding и AWS вносить долгосрочный вклад в технологическое развитие Азербайджана.

Это сотрудничество сделает передовые облачные технологии более доступными для местных предприятий и государственных учреждений. Благодаря этому организации смогут более гибко, безопасно и эффективно управлять своими данными и критически важными рабочими нагрузками.

Одним из направлений сотрудничества станет внедрение современной гибридной архитектуры. Этот подход обеспечит бесперебойную и безопасную интеграцию локальных центров обработки данных с облачными ресурсами AWS в соответствии с нормативными требованиями.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут искусственный интеллект, аналитика данных, а также промышленные и телекоммуникационные системы.

Кроме того, сотрудничество будет способствовать развитию знаний и навыков в сфере облачных технологий, а также более широкому внедрению современных технологических решений в стране.

Расширение сотрудничества с AWS подтверждает приверженность AZCON Holding укреплению цифровой архитектуры Азербайджана. Это партнерство создаст новые возможности для продвижения инноваций, развития цифровых навыков и укрепления национальной технологической экосистемы.

Отметим, что сотрудничество способствует реализации приоритетов в области цифровой трансформации, внедрения облачных технологий, искусственного интеллекта и развития цифровых навыков, определенных «Планом действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы».

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