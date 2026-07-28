Аракчи обсудил Ормуз с коллегами

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил министрам иностранных дел Омана и Саудовской Аравии Бадру аль-Бусаиди и Фейсалу Бен Фархану Аль Сауду о необходимости вместе решать проблемы Ормузского пролива. Об этом сообщил иранский МИД.

«Аракчи в двух отдельных телефонных разговорах (...) отметил необходимость укрепить сотрудничество и призвал к дипломатическим усилиям по установлению стабильности в регионе и решению проблем с безопасностью в Ормузском проливе, возникших из-за агрессивных действий США», — говорится в заявлении.

Министры также обсудили двусторонние отношения и последние события на Ближнем Востоке.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что представители Ирана и Омана пытаются договориться о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.