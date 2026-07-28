В Кремле обсуждают введение военного положения после выборов

Российские чиновники не исключают введения военного положения после выборов в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре. Об этом сообщает издание «Вёрстка» со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти, Госдуме и собеседников, близких к Кремлю.

По словам источников, часть представителей силового блока выступает за переход к военному положению, считая, что власти должны отказаться от нынешнего подхода и перевести страну на военные рельсы. Один из собеседников издания заявил, что поводом для такого решения могут стать серьезный провал на фронте или резкое сокращение темпов набора добровольцев на войну.

Согласно российскому законодательству, военное положение вводится указом президента и предусматривает, в частности, возможность введения комендантского часа, ограничения свободы передвижения, привлечения граждан к работе на оборонных предприятиях, изъятия имущества для нужд обороны, а также отмену выборов и усиление цензуры.

Источники «Вёрстки» также не исключают новой мобилизации, ужесточения валютного законодательства, запрета на выезд за границу для отдельных категорий граждан и других ограничительных мер. В регионах, по словам собеседников издания, обсуждается возможность принудительного перевода части банковских вкладов граждан в военные облигации для финансирования дефицита бюджета.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) ранее обратили внимание на опубликованные 20 июля поправки к законодательству о Росгвардии. По их оценке, новые нормы, предусматривающие подготовку ведомства к действиям в условиях мобилизации, военного положения и военного времени, могут свидетельствовать о подготовке властей к возможному ужесточению внутреннего режима. В Кремле эти сообщения не комментировали.