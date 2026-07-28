USD 1.7000
EUR 1.9327
RUB 2.1806
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

В Кремле обсуждают введение военного положения после выборов

сообщает «Вёрстка»
12:15 1755

Российские чиновники не исключают введения военного положения после выборов в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре. Об этом сообщает издание «Вёрстка» со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти, Госдуме и собеседников, близких к Кремлю.

По словам источников, часть представителей силового блока выступает за переход к военному положению, считая, что власти должны отказаться от нынешнего подхода и перевести страну на военные рельсы. Один из собеседников издания заявил, что поводом для такого решения могут стать серьезный провал на фронте или резкое сокращение темпов набора добровольцев на войну.

Согласно российскому законодательству, военное положение вводится указом президента и предусматривает, в частности, возможность введения комендантского часа, ограничения свободы передвижения, привлечения граждан к работе на оборонных предприятиях, изъятия имущества для нужд обороны, а также отмену выборов и усиление цензуры.

Источники «Вёрстки» также не исключают новой мобилизации, ужесточения валютного законодательства, запрета на выезд за границу для отдельных категорий граждан и других ограничительных мер. В регионах, по словам собеседников издания, обсуждается возможность принудительного перевода части банковских вкладов граждан в военные облигации для финансирования дефицита бюджета.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) ранее обратили внимание на опубликованные 20 июля поправки к законодательству о Росгвардии. По их оценке, новые нормы, предусматривающие подготовку ведомства к действиям в условиях мобилизации, военного положения и военного времени, могут свидетельствовать о подготовке властей к возможному ужесточению внутреннего режима. В Кремле эти сообщения не комментировали.

Ревность до добра не довела: 18 лет за убийство жены
Ревность до добра не довела: 18 лет за убийство жены
13:48 242
Трамп меняет отношение к Зеленскому
Трамп меняет отношение к Зеленскому по данным The Wall Street Journal
13:32 655
Генштаб ВСУ об ударе по Удмуртии
Генштаб ВСУ об ударе по Удмуртии
13:22 708
Азербайджан и Центральная Азия сойдутся в Иссык-Куле. От Среднего коридора до геополитики
Азербайджан и Центральная Азия сойдутся в Иссык-Куле. От Среднего коридора до геополитики наш обзор
13:10 487
Турция строит путь в Армению
Турция строит путь в Армению
13:02 915
Крым под ударом: горела подстанция, нет света...
Крым под ударом: горела подстанция, нет света...
12:53 765
Оскорбляли чувства верующих и доигрались
Оскорбляли чувства верующих и доигрались обновлено 13:15
13:15 1433
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву
12:44 1653
МИД Азербайджана отвечает Марии Захаровой
МИД Азербайджана отвечает Марии Захаровой
11:43 2887
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
27 июля 2026, 20:28 3417
В Кремле обсуждают введение военного положения после выборов
В Кремле обсуждают введение военного положения после выборов сообщает «Вёрстка»
12:15 1756

ЭТО ВАЖНО

Ревность до добра не довела: 18 лет за убийство жены
Ревность до добра не довела: 18 лет за убийство жены
13:48 242
Трамп меняет отношение к Зеленскому
Трамп меняет отношение к Зеленскому по данным The Wall Street Journal
13:32 655
Генштаб ВСУ об ударе по Удмуртии
Генштаб ВСУ об ударе по Удмуртии
13:22 708
Азербайджан и Центральная Азия сойдутся в Иссык-Куле. От Среднего коридора до геополитики
Азербайджан и Центральная Азия сойдутся в Иссык-Куле. От Среднего коридора до геополитики наш обзор
13:10 487
Турция строит путь в Армению
Турция строит путь в Армению
13:02 915
Крым под ударом: горела подстанция, нет света...
Крым под ударом: горела подстанция, нет света...
12:53 765
Оскорбляли чувства верующих и доигрались
Оскорбляли чувства верующих и доигрались обновлено 13:15
13:15 1433
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву
12:44 1653
МИД Азербайджана отвечает Марии Захаровой
МИД Азербайджана отвечает Марии Захаровой
11:43 2887
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт?
Ереван засматривается на Тегеран. По душе ли Вашингтону этот флирт? Что там у соседей?
27 июля 2026, 20:28 3417
В Кремле обсуждают введение военного положения после выборов
В Кремле обсуждают введение военного положения после выборов сообщает «Вёрстка»
12:15 1756
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться