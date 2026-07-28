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Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Совместная операция МВД и Минюста: нашли пистолет

Инара Рафикгызы
12:21 807

В результате оперативно-розыскного мероприятия, проведенного в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении Пенитенциарной службы Министерства юстиции, по указанному им месту — вблизи железнодорожной линии по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Шахина Самедова, 25, — где он спрятал предметы до своего ареста, были обнаружены и изъяты пистолет марки «Макаров» (ПМ), магазин к нему и шесть патронов.

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